Bollette, gas ancora in calo (per ora) ma occhio all’inverno

La flessione dei consumi di gas ha raggiunto il 16,8% se confrontata allo stesso periodo dello scorso anno

Cala ancora il prezzo del gas anche se non c’è l’effetto sorpresa, in una rovente estate in cui l’attenzione è catalizzata dall’ascesa dei prezzi della benzina e del diesel sulle autostrade italiane. In base all’ultimo aggiornamento tariffario di ARERA, l’autorità di vigilanza per l’energia elettrica, il gas e le risorse idriche, la bolletta del gas per la famiglia tipo in tutela, che ha consumi medi di 1.400 metri cubi annui, fa segnare un -2,1% a luglio rispetto al mese di giugno.

Qui per sapere quanto gas si consuma in Italia. Per sapere quali sono le misure di sostegno approntate dal governo ancora in vigore leggi questo articolo.

Da cosa deriva la riduzione

L’aggiornamento della tariffa per l’utente tipo – spiega ARERA – è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale (-2,1%), calcolata già tenendo conto della riduzione dell’IVA al 5%.

Il prezzo della sola materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è risultato quindi pari a 31,41 euro/MWh a luglio. Rimangono invariati invece gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (agosto 2022-luglio 2023) è di 1.484 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -10,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (agosto 2021- luglio 2022).

Come si forma il prezzo

Per il mese di luglio, il prezzo di riferimento unitario del gas per il cliente tipo è quindi pari a 88,46 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse (qui per un approfondimento del meccanismo di formazione della tariffa).

Il costo di approvvigionamento è così suddiviso: 38,11 centesimi di euro (pari al 43,1% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con una riduzione del 4,6% circa rispetto al mese di giugno 2023; 5,32 centesimi di euro (6% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio, invariato rispetto al valore del mese di giugno 2023.

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore vale: 22,38 centesimi di euro (25,3% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità, e 1,12 centesimi di euro (1,3% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema.

Le imposte ammontano a 21,53 centesimi di euro (24,3% del totale della bolletta) e comprendono le accise (17,3%), l’addizionale regionale (2,3%) e l’IVA (4,7%).

Bolletta quasi invariata

Assumendo tariffe pressoché invariate (-1%), Facile.it ha previsto che a luglio la bolletta sarà di circa 102 euro, con un risparmio di appena di 2 euro rispetto al mese precedente.

Sebbene non ci siano stati cali rilevanti, siamo ancora ben lontani dai picchi raggiunti lo scorso anno tanto che – confrontando i dati di luglio 2023 con quelli di maggio 2022 – emerge come la bolletta del gas dello scorso mese sia inferiore del 28% rispetto a quella di maggio 2022.

“Non bisogna, però, abbassare la guardia, soprattutto in vista del prossimo inverno”, spiegano gli esperti di Facile.it, che “consigliano” di “monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio”.