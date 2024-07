Officina BV Milano, la perfezione non è un dettaglio

Fonte: Ufficio Stampa Roberto Ronchi

Il brand Officina BV Milano nasce a Milano nel 2014 grazie al coraggio e la passione di due professionisti di lunga esperienza, Giovanni Arcelli e Roberto Ronchi che hanno creduto nella grande tradizione italiana della scarpa fatta a mano, un tesoro da non perdere secondo il loro punto di vista, con coraggio hanno rilevato una piccola azienda che commerciava calzature e l’hanno riorganizzata creando Officina BV Milano che realizza scarpe per Gentleman e Gentlewoman di oggi, cosmopoliti, decisi, attenti al proprio stile e non influenzabili dalle tendenze del momento, scarpe che hanno nello stile la loro bellezza e nell’anima la tradizione in cui fondano le proprie radici, omaggio ai grandi artigiani che realizzano a mano ogni singola scarpa, con la passione e la dedizione di sempre, rispettando tutti i passaggi della lavorazione artigianale.

Passione e attenzione per ogni singolo dettaglio sono gli elementi di forza del brand, i dettagli la perfezione e la perfezione non è un dettaglio, questa è la missione di Officina BV Milano, dove il tempo non conta, conta invece la passione, l’amore per il bello e per la qualità che è un punto fermo e imprescindibile, non a caso spesso le scarpe Officina BV Milano vengono presentate a partire dalla suola, suola in cuoio nazionale, con dorso di mulo, taglio a coda di rondine con doppia colorazione, pellame selezionato persino nella parte da usare, i numeri del piede sono scritti a mano e così è realizzata anche la colorazione., la scelta di stile è pulita, lineare, intramontabile ma contemporanea, uno stile sussurrato per un’eleganza “evergreen”.

Nel centro di Milano, Officina BV Milano ha dato vita ad una collezione che non segue nessuna tendenza, detta le regole e democraticamente parte per nuove mete, grazie al coraggio di due professionisti di lunga esperienza, Milano da camminare, dove ogni via ha una sua precisa connotazione, da qui l’ispirazione per tutti i nomi delle calzature, da Via Senato, a Santa Andrea, a Pontaccio che costituiscono la collezione del brand, il logo BV viene racchiuso da un ottagono, tributo al perimetro storico della città di Milano.

Per l’occasione QF Lifestyle ha incontrato Roberto Ronchi, manager di grandissimo successo. Tra le sue attività passate, evidenziamo quello di CEO di Maserati e adesso fondatore e socio di Officine BV Milano, da lui ci siamo fatti raccontare qualcosa in più del suo elegantissimo e artigianale brand.

Roberto, da manager di successo in multinazionali importanti a fondatore di un brand del lusso di calzature artigianali, cosa l’ha spinta in questa direzione?

Mi ha spinto una passione grandissima per le calzature, un’esperienza professionale a livello internazionale come la mia ti fa comprendere l’importanza e il valore del Made in Italy ancor più all’estero, aggiungerei un aneddoto simpatico della mia adolescenza e giovinezza, mio padre mi ripeteva sempre che un uomo non deve mai uscire di casa senza aver fatto bene la barba e con le scarpe a posto, queste 2 cose mi hanno sempre accompagnato nel mio percorso di vita, quando è nata l’occasione di rilevare un’azienda artigianale di calzature non mi sono lasciato sfuggire questa opportunità.

Cosa hanno di così particolare le scarpe che producete?

Sono tutte realizzate a mano nei nostri laboratori meneghini da artigiani di grande esperienza, ogni dettaglio e passaggio viene realizzato con cura e precisione e nei tempi giusti, selezioniamo le pelli una per una, le trattiamo con prodotti esclusivi e nulla è mai lasciato al caso. Il problema dell’artigianalità sta nella difficolta di replicare nel tempo, i nostri artigiani in questo sono un esempio di bravura ed eccellenza.

In che modo selezionate le pelli?

Abbiamo un metodo molto rigoroso di selezionare le nostre pelli, devono rispettare canoni che per noi sono fondamentali, noi lavoriamo 2 tipi di pelli “Crust” (pelle grezza conciata, ma non ancora rifinita ndr) che acquistiamo solo da concerie italiane, un tipo di pelle è derivata da bovini Italiani che seguono un tipo di regime alimentare e sono pelli bianche che utilizziamo per calzature che necessitano di un particolare trattamento e colorazione, poi abbiamo pelli di bovini di origine tedesca con una colorazione più scura, adatte ad altre lavorazioni e colori diversi, le pelli le coloriamo direttamente noi una volta che la scarpa è montata, ma oltre a selezionare la pelle curiamo con precisone anche il punto esatto di dove dovrà avvenire il taglio, perché non tutto il pezzo è adatto per creare una calzatura che non abbia difetti o punti deboli, questi dettagli insieme a molti altri sono fondamentali per poter realizzare una scarpa a regola d’arte.

La ricerca è un vostro valore?

Ci piace molto sperimentare e la ricerca per noi è fondamentale, stiamo sperimentando delle soluzioni con pelli vegetali ma è ancora troppo presto, per vegetali intendo pellami che arrivano da concerie che per la concia usano prodotti vegetali.

Chi disegna i vostri modelli?

Abbiamo un bellissimo archivio dove i nostri artigiani prendono ispirazione, alcuni modelli sono repliche di questo archivio, altri invece sono di nuova ispirazione mixando dettagli classici ad altri contemporanei, tutti i modelli hanno alcuni elementi in comune come eleganza, qualità e stile, ci ispiriamo in parte alla scuola anglosassone ma con un’interpretazione tutta italiana, in aggiunta collaboriamo con una famiglia di artigiani di grandissima esperienza e con loro condividiamo non solo le scelte di stile e metodi di lavorazione che rispettino ogni singolo passaggio, ma tutta una serie di valori che per noi sono fondamentali.

Che proposta offrite ai vostri clienti?

Abbiamo 3 tipi di proposte, la prima è una serie di calzature già realizzate e finite la “Ready toWear” abbiamo una vasta gamma di offerte, colori e numerazioni che vanno dal 6 al 12, la seconda proposta prevede che dalla calzatura già realizzata si possano apportare alcune modifiche che il cliente desidera, dalle proporzioni, al colore diverso, un altro tipo di pellame oppure una fibbia diversa, sino ad arrivare alla scelta di materiali aggiuntivi per l’interno della scarpa, la terza proposta invece è il “Bespoke” il cliente entra in negozio e vive una vera luxury experience, che parte dalla scelta del modello da realizzare, al tipo di calzata, alla preferenza dei pellami, dei colori, delle forme e delle proporzioni più adatte al piede di chi deve indossare le scarpe, vengono studiati tutti i minimi dettagli sia fisici che estetici, sino alla messa in produzione del modello unico e creato ad hoc per il cliente, la stessa identica procedura che si usa per la realizzazione di un abito, nulla viene lasciato al caso, anche il numero di piede della scarpa viene realizzato rigorosamente a mano.

Avete un negozio a Milano, chi sono i vostri clienti?

Abbiamo un negozio in centro a Milano in via Rovello 18, una zona molto storica della città in un edificio importante “Palazzo Cagnola” in stile neoclassico che in passato fu la sede italiana del conte Radetzky, abbiamo scelto questo punto della città perché ricco di storia, ma anche di manager e professionisti, volevamo il confronto diretto con il nostro target di riferimento, persone attente alla qualità, che desiderano avere ai piedi scarpe uniche e pregiate, persone capaci di riconoscere il valore di una nostra calzatura e che ne apprezzassero l’artigianalità di un vero Made in italy, aggiungerei “Made in Milan”, abbiamo una bella fetta di clienti stranieri soprattutto americani, che si ritrovano ad entrare nel nostro negozio perché letteralmente catturati dall’eccellenza del nostro prodotto, il passa parola è la formula migliore per promuovere un brand. Per noi è fondamentale il parere del nostro consumatore perché è il miglior metro di misurazione che si possa avere per capire se le scarpe che si creano sono si artigianalmente pregiate ed esclusive ma anche se rientrano nell’alto gradimento del pubblico. Prima dell’acquisto dell’azienda alcuni modelli erano distribuiti anche in importanti Concept store nel mondo, sapevamo quindi che le nostre calzature piacevano ed erano molto apprezzate all’estero, ma abbiamo comunque deciso di vendere solo nel nostro negozio e nel nostro e-commerce, uscendo dai grandi circuiti commerciali per avere un rapporto diretto con il nostro cliente, perché la scelta della scarpa più adatta è un rito importante e delicato che necessita di essere supportato da seri e qualificati professionisti capaci di raccontare al meglio le nostre calzature.

Sono previste ulteriori aperture?

In futuro prevediamo nuove aperture all’estero dove il Made in Italy è davvero un valore aggiunto ed è molto apprezzato, ci piacerebbe aprire negli Stati Uniti e precisamente a New York e in Gran Bretagna a Londra, magari anche negli Emirati Arabi, ma un passo alla volta perché abbiamo previsto un limite massimo di produzione delle nostre calzature e vogliamo non superarlo per garantire al cliente uno standard di eccellenza e qualità sempre altissimo, per supportare questa qualità in previsione di un allargamento del brand su nuovi mercati, ogni anno formiamo ragazzi che vogliano intraprendere questa attività che necessita di sacrificio, passione, dedizione e una forte attitudine all’aspetto manuale e artigianale.

Le vostre scarpe sono un omaggio alla città giusto?

Giustissimo, ogni modello porta il nome di una via, una Milano da camminare, da qui l’ispirazione per tutti i nomi delle calzature, da Via Senato, a Santa Andrea, a Pontaccio che costituiscono la collezione esclusiva del brand. Un omaggio alla città di nostra appartenenza, dove il logo BV viene racchiuso da un ottagono, tributo al perimetro storico della città di Milano, il nostro brand produce anche accessori, dalle fibbie delle scarpe alle cinture, portafogli e borse anche questi rigorosamente Made In Italy, dettagli che rendono unica la collezione Officina BV Milano.