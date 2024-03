Champions League, ritorno degli ottavi: dove vedere Real Madrid-Lipsia e Manchester City-Copenaghen

Blancos e Cityzens impegnati nel ritorno degli ottavi di Champions in casa per chiudere il discorso qualificazione, rispettivamente contro Lipsia e Copenaghen

Fonte: ANSA Gli allenatori di Manchester City e Real Madrid, Per Guardiola (sx) e Carlo Ancelotti

Due delle principali favorite per la vittoria della Champions League tornano in scena per la seconda partita degli ottavi di finale. Real Madrid e Manchester City chiudono in casa il primo turno della fase ad eliminazione diretta guardando già ai quarti, grazie ai risultati ottenuti all’andata senza particolari difficoltà. Se la meteora Copenaghen ha potuto poco contro la corazzata di Pep Guardiola, il Lipsia è riuscito a limitare i danni subendo soltanto un gol in casa contro i Blancos di Carlo Ancelotti, provando così a tenere accese le speranze.

Champions, Real Madrid-Lipsia e Manchester City-Copenaghen: le partite

Come da previsioni, il Manchester City è uscito vincitore dallo stadio Parken di Copenaghen infliggendo ai padroni di casa un deciso 3-1, che difficilmente i danesi riusciranno a ribaltare nella tana dei campioni europei in carica.

Il Copenaghen non è mai tornato con un successo da una trasferta contro squadre inglesi nelle competizioni continentali e non ha vinto nessuno dei tre precedenti nei turni a eliminazione diretta della Champions.

Se non bastasse, Pep Guardiola non è mai stato eliminato in un doppio confronto del massimo torneo europeo per club dopo aver vinto la gara di andata in trasferta, superando il turno in tutte le nove occasioni precedenti (sei con il Manchester City, due col Barcellona e una col Bayern Monaco).

Con l’1-0 subito in casa il Lipsia rimane a galla nella speranza di superare il turno, ma anche in questo caso le possibilità di rimontare in casa del Real Madrid sono risicate.

Negli ultimi 20 doppi confronti in Champions League, soltanto in un’occasione le Merengues non hanno superato il turno dopo aver vinto la gara di andata, agli ottavi di finale contro l’Ajax nell’edizione 2018/19.

Inoltre il Lipsia non ha vinto nessuna delle ultime sei partite ad eliminazione diretta della competizione, rimanendo anche senza gol.

Champions, Real Madrid-Lipsia e Manchester City-Copenaghen: dove vederle

Manchester City-Copenaghen si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 6 marzo , sui canali di Sky Sport uno (201), Sky Sport 4k e Sky Sport (251), oltre che in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

La gara tra Real Madrid-Lipsa sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 6 marzo con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

