Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Dal 2029 si alzano gli oneri di sistema di luce e gas per sostenere le imprese energivore

Sono anni che le bollette della luce e del gas subiscono rincari senza sosta. Chiedersi come e perché il totale continui a salire porta inevitabilmente a leggere con più attenzione i dettagli di cui la fattura si compone.

L’aumento dei costi della materia prima è solo una spiegazione parziale. Dove non arrivano le tensioni geopolitiche da oriente, sia europeo che asiatico, arrivano i costi di gestione e il finanziamento della transizione energetica.

Fino a 1,7 miliardi in più dalle bollette

Il meccanismo è scritto tra le pieghe della Manovra 2027. L’obiettivo è sostenere le grandi aziende chimiche e siderurgiche, assai energivore, e tendere una mano alle piccole e medie imprese. Tra il 2027 e il 2028 gli aiuti saranno ancora coperti con i soldi del bilancio pubblico, ma dal 2029 cambierà tutto: a tamponare le difficoltà delle imprese ci penserà la componente degli oneri generali di sistema (la voce Asos), cioè quella quota fissa della bolletta elettrica che per legge serve a sostenere le fonti rinnovabili.

Il calendario degli aumenti

Per capire l’entità del trasferimento di risorse che passerà dalle casse pubbliche ai contatori di casa, ecco il quadro dettagliato dei tetti di spesa e del progressivo trasferimento degli aiuti sulle tariffe di luce e gas:

Anno Settore agevolato Massimale di spesa Fonte di copertura (Chi paga?) 2027 Pmi non energivore (Elettricità) 1 miliardo di euro Fiscalità generale 2028 Imprese energivore e Pmi 2,43 miliardi di euro complessivi Fiscalità generale 2029 Imprese energivore e Pmi (Elettricità) 1,4 miliardi di euro complessivi Oneri generali di sistema (bolletta della luce) 2029 Incentivi biometano (Gas) 300 milioni di euro Tariffe generali del gas naturale (bolletta del gas) 2030 Energivore e Pmi (Elettricità) 1,2 miliardi di euro complessivi Oneri generali di sistema (bolletta della luce) 2030 Incentivi biometano (Gas) 300 milioni di euro Tariffe generali del gas naturale (bolletta del gas)

Il paradosso della transizione energetica

A rendere il quadro ancora più amaro per i consumatori è lo sbilanciamento strutturale della transizione energetica italiana: la bolletta della luce, anche quando l’energia proviene da fonti pulite, pesa più di quella del gas.

Nonostante da anni si predichi la necessità di elettrificare i consumi per inquinare meno, le componenti tariffarie punitive continuano ad accanirsi sull’energia elettrica. È proprio sulle fatture della corrente elettrica che vengono caricati i maxi-oneri di sistema destinati alle rinnovabili e alle agevolazioni per le aziende.

La palla passa ad Arera

Come si tradurrà tutto questo in euro e centesimi per le singole famiglie? La palla passa adesso ad Arera. Spetterà infatti al regolatore stabilire le modalità con cui spalmare questi miliardi di oneri all’interno delle tariffe, ricalcolando le componenti di spesa e decidendo in che modo ripartirle tra i vari consumatori, tenendo conto dello stato della povertà energetica in cui versano molte famiglie italiane.

Resta il fatto che la strada intrapresa appare già segnata. Per i prossimi due anni sarà ancora la fiscalità generale a sostenere la competitività delle imprese. Decidere ciò che accadrà davvero a partire dal 2029 sarà onere e responsabilità del prossimo Governo.