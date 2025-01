Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Nel mondo dell’automotive sempre più alle prese con un crisi fortissima data dal non facile passaggio ai motori elettrici, è Toyota a dimostrarsi, o per meglio dire confermarsi, la prima casa automobilistica del mondo per volumi di vendita nel 2024. La multinazionale giapponese si trova sul gradino più alto del podio per il quinto anno consecutivo, potendo sfruttare il successo dei propri veicoli ibridi sia in Europa che in Nord America. Proprio il fatto di essersi mossa per tempo e in maniera anticipata rispetto ai concorrenti nel campo dell’ibrido, permette oggi a Toyota di riuscire a contenere la frenata dell’intero settore data dalla forte concorrenza cinese.

Il successo di Toyota nel 2024

A confermare il primato globale di Toyota come casa di auto con più vendute al mondo è stato il forte successo dei suoi veicoli in Europa e Nord America. Vi è, tuttavia, da registrare un calo del 3,7% rispetto all’anno precedente, con il totale delle vendite della multinazionale nipponica che è sceso a 10,83 milioni di unità. Si ricorda inoltre che i dati di Toyota includono anche quelli del produttore di mini veicoli Daihatsu e del produttore di camion Hino Motors.

Cala la domanda interna, ma resta alta quella internazionale

Il successo conseguito da Toyota è figlio principalmente della buona resa delle vendite dei suoi veicoli fuori dai confini nazionali. Entrando più nel dettaglio, in Giappone la multinazionale ha accusato nel 2024 un calo dovuta allo scandalo sulla certificazione dei veicoli che ha portato alla breve interruzione della produzione di alcuni modelli. A risentirne sono state anche le vendite, scese del 13,8% per un totale di 1,44 milioni di unità.

Diverso è stato invece lo scenario internazionale, specie in Nord America ed Europa. Nel primo caso c’è da registrare un aumento del 4,3% (2,73 milioni di unità), mentre nel secondo del 3,6% (1,17 milioni di unità).

Fattori critici e di successo

Tra i fattori di maggiore criticità c’è da segnalare la forte concorrenza sui prezzi causata dalla Cina, che ha portato a un calo del 6,9%, circa 1,78 milioni di veicoli, e la riduzione delle vendite interne innescate dello scandalo emerso a metà 2024 sul mancato rispetto degli standard governativi sui test dei veicoli.

A giocare a vantaggio della multinazionale giapponese, invece, sono stati gli ottimi risultati a livello globale dei veicoli ibridi, le cui vendite sono cresciute del 21,1%, arrivando a toccare quota 4,14 milioni. In riferimento alle sole vetture elettriche, il rialzo è stato del 34,5%, con i volumi che tuttavia sono stati più contenuti 39.892 unità.

La produzione e l’addio a Yaris Cross

La produzione del gruppo giapponese nel 2024 è scesa del 7,8% (10,62 milioni di veicoli), con il solo marchio Toyota che ha riscontrato una discesa del 5,1% (9,52 milioni). In quest’ultimo caso va segnalato che, proprio a causa del suddetto scandalo esploso nel 2024, l’azienda ha comunicato di aver interrotto la produzione di alcuni modelli molto popolari, come a Yaris Cross.

Volkswagen resta dietro

I numeri registrati da Toyota nel 2024 le hanno permesso di mantenere il primato globale per la vendita di auto davanti al Gruppo Volkswagen. Questo, come noto, è alle prese con una delle crisi più importanti della sua storia, con le vendite che nel 2024 sono scese del 2,3% arrivando a 9,03 milioni di unità. In questo caso il motivo principale della discesa è dovuto alla perdita di una grande fetta di mercato in Cina.