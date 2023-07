Aumentano i miliardari d’Italia: la nuova classifica

Fonte: ANSA Da sinistra: Giovanni Ferrero, Giorgio Armani e Sergio Stevanato

La morte di Silvio Berlusconi, con l’eredità lasciata ai figli, ha rivoluzionato la classifica dei miliardari d’Italia di Forbes, che non mai è stata così lunga come oggi: rispetto al primato fatto segnare già in primavera, alla lista si sono sono aggiunti 5 paperoni portando a 69 gli uomini e le donne che nel nostro Paese superano con il loro patrimonio la soglia di un miliardo. Tra le nuove entrate, appunto, Eleonora, Barbare e Luigi Berlusconi che entrano dal fondo della graduatoria insieme a Fulvio Montipò, presidente e ad di Interpump Group S.p.A., gigante delle pompe ad alta pressione e del settore dell’oleodinamica, e a Danilo Iervolino, fondatore dell’Università telematica Pegaso di Napoli.

Le prime posizioni

In cima alla classifica mantiene il primo posto per distacco Giovanni Ferrero, ad dell’omonima multinazionale dolciaria di famiglia, seguito dall’icona della moda mondiale Giorgio Armani. Al terzo posto, lasciato vuoto alla sua morte da Silvio Berlusconi, sale Sergio Stevanato, presidente emerito di Stevanato Group, uno dei più grandi produttori mondiali di fiale di vetro e cartucce per le penne d’insulina (qui per spere chi è l’italiano che si è aggiudicato il titolo di giovane più ricco del mondo).

Si piazzano a metà della lista dei più ricchi d’Italia Marina e Pier Silvio Berlusconi, che dal padre hanno ereditato circa il 19% delle quote Finivest arrivando insieme a controllare il 53% del gruppo di famiglia, che possiede il 41,5% di Mfe – MediaForEurope, il 53,3% di Mondadori, il 30,1% di Banca Mediolanum, la società calcistica del Monza, società immobiliari e il Teatro Manzoni (qui abbiamo spiegato a chi va l’eredità di Silvio Berlusconi).

La classifica

Di seguito l’ultima classifica diffusa da Forbes con le posizioni e i rispettivi patrimoni dei miliardari d’Italia:

1 – Giovanni Ferrero: 40,0 miliardi

2 – Giorgio Armani: 12,4 miliardi

3 – Sergio Stevanato e famiglia: 7,6 miliardi

4 – Massimiliana Landini Aleotti: 6,9 miliardi

5 – Piero Ferrari: 6,7 miliardi

6 – Patrizio Bertelli: 5,8 miliardi

6 – Miuccia Prada: 5,8 miliardi

8 – Luca Garavoglia: 5,1 miliardi

9 – Giuseppe Crippa e famiglia: 4,3 miliardi

9 – Alessandra Garavoglia e famiglia: 4,3 miliardi

11 – Claudio Del Vecchio: 3,9 miliardi

11 – Rocco Basilico: 3,9 miliardi

11 – Clemente Del Vecchio: 3,9 miliardi

11 – Leonardo Maria Del Vecchio: 3,9 miliardi

11 – Luca Del Vecchio: 3,9 miliardi

11 – Marisa Del Vecchio: 3,9 miliardi

11 – Nicoletta Zampillo: 3,9 miliardi

11 – Paola Del Vecchio: 3,9 miliardi

11 – Francesco Gaetano Caltagirone: 3,9 miliardi

11 – Remo Ruffini: 3,9 miliardi

21 – Giuseppe De’Longhi e famiglia: 3,8 miliardi

22 – Brunello Cucinelli e famiglia: 3,4 miliardi

22 – Renzo Rosso e famiglia: 3,4 miliardi

22 – Giuliana Benetton: 3,4 miliardi

22 – Luciano Benetton: 3,4 miliardi

26 – Susan Carol Holland: 3,3 miliardi

26 – Isabella Seragnoli: 3,3 miliardi

28 – Gustavo Denegri e famiglia: 2,9 miliardi

28 – Alberto Bombassei: 2,9 miliardi

30 – Paolo Rocca: 2,7 miliardi

30 – Gianfelice Rocca: 2,7 miliardi

32 – Alberto Prada: 2,5 miliardi

32 – Marina Prada: 2,5 miliardi

34 – Augusto Perfetti: 2,4 miliardi

34 – Giorgio Perfetti: 2,4 miliardi

36 – Domenico Dolce: 2,3 miliardi

36 – Stefano Gabbana: 2,3 miliardi

38 – Nicola Bulgari: 2,1 miliardi

39 – Maria Franca Fissolo: 2,0 miliardi

40 – Marina Berlusconi: 1,9 miliardi

40 – Pier Silvio Berlusconi: 1,9 miliardi

42 – Sabrina Benetton: 1,8 miliardi

42 – Giovanni Arvedi: 1,8 miliardi

42 – John Elkann: 1,8 miliardi

45 – Massimo Moratti: 1,7 miliardi

46 – Paolo Bulgari: 1,6 miliardi

46 – Romano Minozzi: 1,6 miliardi

46 – Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia: 1,6 miliardi

49 – Barbara Benetton: 1,5 miliardi

49 – Nerio Alessandri: 1,5 miliardi

49 – Federico De Nora: 1,5 miliardi

52 – Mario Moretti Polegato e famiglia: 1,4 miliardi

52 – Diego Della Valle: 1,4 miliardi

54 – Sandro Veronesi e famiglia: 1,3 miliardi

54 – Annalisa Doris: 1,3 miliardi

54 – Massimo Doris: 1,3 miliardi

54 – Simona Giorgetta: 1,3 miliardi

58 – Marco Squinzi: 1,2 miliardi

58 – Veronica Squinzi: 1,2 miliardi

58 – Lina Tombolato: 1,2 miliardi

58 – Giuliana Caprotti: 1,2 miliardi

58 – Marina Caprotti: 1,2 miliardi

63 – Antonio Percassi: 1,1 miliardi

63 – Luigi Cremonini e famiglia: 1,1 miliardi

65 – Barbara Berlusconi: 1,0 miliardi

65 – Eleonora Berlusconi: 1,0 miliardi

65 – Luigi Berlusconi: 1,0 miliardi

65 – Danilo Iervolino: 1,0 miliardi

65 – Fulvio Montipò e famiglia: 1,0 miliardi