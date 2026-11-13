Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Taglio Irpef premia solo 1% degli operai.

La Manovra 2027 è sottoposta al vaglio del Parlamento e tra un’audizione e l’altra emergono delle criticità. Diversi gli attori che stanno spingendo alla riflessione su alcune misure, la richiesta di diverse risorse o la carenza di fondi per settori che “non sembrano essere una priorità”. È di questa opinione Lilia Cavallari alla presidenza dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Per Cavallari, la Manovra si caratterizza per un’impostazione coerente con gli impegni di finanza pubblica e le regole dell’Unione Europea, contribuendo a preservare la stabilità dei conti. Aggiunge un “ma”, ovvero che per farlo si vanno a sostenere interventi frammentati, disperdendo risorse e limitando così la capacità di affrontare i problemi strutturali dell’economia italiana. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio non boccia gli obiettivi della Manovra, ma l’approccio.

Taglio dell’Irpef: beneficio non per tutti

Cavallari ha analizzato per punti gli interventi più rilevanti della Manovra 2027. Ha iniziato dal taglio dell’Irpef fino a 55.000 euro. Secondo le stime dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio questo interesserà 3,25 milioni di contribuenti, l’8% del totale, riducendo il gettito di 1,45 miliardi di euro.

La domanda è chi usufruirà davvero di questo beneficio e la risposta è:

l’89% dei dirigenti (444 euro in media);

il 12% degli impiegati (52 euro);

l’1% degli operai (4 euro).

Aggiunge:

Sono di fatto esclusi i giovani fino a 35 anni e nel Mezzogiorno il beneficio medio è meno della metà che nel Centro-Nord. Gli interventi sulla tassazione dei redditi delle persone fisiche riducono il prelievo per specifiche categorie di contribuenti, ma non affrontano le criticità strutturali dell’Irpef, al contrario le accentuano.

Sanità a rischio

Critico anche il passaggio sulla sanità. Secondo l’analisi dell’UPB, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale passerà dai 142,9 miliardi di euro del 2026 ai 146,3 miliardi nel 2027, quindi con un incremento del +2,4%. L’incidenza della spesa sanitaria sul PIL diminuirà dal 6,1% nel 2027 al 5,8% nel 2029, mentre la spesa sanitaria corrente di contabilità nazionale rimarrà stabile al 6,4% del PIL.

Preoccupa la destinazione delle risorse aggiuntive, una quota delle quali risulta già assorbita dagli interventi definiti e dall’adeguamento automatico dei diritti di spesa. Il margine effettivamente disponibile per le Regioni sarà pari a soli 138 milioni di euro nel 2027, circa il 6% dell’incremento del finanziamento ordinario.

Per quanto riguarda la carta da 300 euro, l’UPB riconosce l’importanza dell’intervento, ma evidenzia anche le criticità di criteri di selezione dei beneficiari basati sull’età e sul reddito pensionistico.

Critiche sulle imposte sostitutive e l’esenzione dal bollo

Altri due punti critici toccati dall’analisi dell’UPB sono a tema imposte sostitutive sugli aumenti retributivi ed esenzione dal bollo auto.

Sulle imposte sostitutive Cavallari spiega che quella del 5% non incide su detrazioni e bonus, mentre quella dell’1% per i giovani lavoratori nasconde un’insidia: un giovane con 15.000 euro di reddito e un aumento del 3,5% può pagare sull’incremento un prelievo effettivo di circa il 30%, ben lontano dall’1% nominale.

Un’altra misura molto costosa è l’esenzione dal bollo auto solo per alcuni veicoli. L’esenzione riguarderà il 63% delle famiglie e vale lo 0,9% della spesa di quelle meno abbienti, contro lo 0,1% di quelle più ricche.

Per Cavallari era l’occasione per rivedere un tributo legato alla potenza del veicolo e non all’uso, al valore o alle emissioni.