Fonte: ANSA Apple annuncia i dati finanziari del Q1 2025

Apple ha concluso il quarto trimestre del calendario 2024 con un fatturato di 124,3 miliardi di dollari, registrando un aumento del 4% su base annua, ma ha registrato vendite deboli di iPhone e un calo dei ricavi in Cina, penalizzata dalla forte concorrenza locale e da un’introduzione più lenta delle funzionalità di intelligenza artificiale.

I risultati di Apple

La società ha registrato un fatturato complessivo di 124,3 miliardi di dollari e un utile netto trimestrale di 36,3 miliardi di dollari, pari a 2,40 dollari per azione diluita.

Questi risultati segnano un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando i ricavi erano di 119,6 miliardi di dollari e l’utile netto si era attestato a 33,9 miliardi di dollari (2,18 dollari per azione diluita). Si tratta del miglior trimestre fiscale di sempre per la società.

“Siamo stati entusiasti di offrire ai clienti la nostra migliore gamma di prodotti e servizi di sempre durante le festività”, ha affermato il Ceo Tim Cook.

“Grazie alla potenza del silicio Apple, stiamo sbloccando nuove possibilità per i nostri utenti con Apple Intelligence, che rende app ed esperienze ancora migliori e più personali. E siamo entusiasti che Apple Intelligence sarà disponibile in ancora più lingue questo aprile”, ha aggiunto il numero uno della Mela.

Cali in Cina, i motivi

Ma ci sono anche dei nei nella presentazione dei dati. Come le vendite in Cina, che hanno deluso gli investitori, che sono scese dell’11,1% raggiungendo i 18,51 miliardi di dollari, segnando il calo più significativo nell’area dal trimestre precedente, quando erano scese del 12,9%.

Secondo Tim Cook, uno dei motivi di questo calo è per la disponibile di Apple Intelligence, l’IA della Mela , predente in moltissimi paesi ma non ancora in Cina.

“Abbiamo visto che nei mercati in cui abbiamo implementato Apple Intelligence, le prestazioni anno su anno sulla famiglia iPhone 16 sono state più forti rispetto a quelle in cui Apple Intelligence non era disponibile”, ha affermato Cook.

Mentre Cook ha detto che Apple Intelligence arriverà in nuove lingue come francese e tedesco ad aprile, ha anche affermato che non c’è una tempistica per quando sarà disponibile in Cina.

I ricavi derivanti dai servizi sono continuati a crescere, raggiungendo 26,3 miliardi di dollari, con un aumento del 24% rispetto ai 23 miliardi dell’anno precedente.

Questo risultato è stato spinto principalmente dai nuovi abbonamenti a pagamento, che hanno superato il miliardo di sottoscrizioni tramite le piattaforme Apple.

Le vendite di Mac hanno registrato un notevole incremento, con un fatturato di 9 miliardi di dollari, rispetto ai 7,8 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Anche le vendite di iPad sono aumentate del 15%, con i modelli iPad Air e iPad base a trainare la crescita, mentre l’iPad Pro ha ottenuto risultati inferiori. Più della metà delle vendite di iPad nel trimestre è stata generata da nuovi utenti.

Nonostante la crescita complessiva, le vendite di iPhone sono diminuite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato derivante dagli iPhone è stato di 69,1 miliardi di dollari, in leggera flessione rispetto ai 69,7 miliardi del primo trimestre fiscale 2024.

L’introduzione di Apple Intelligence, integrata negli aggiornamenti di iOS 18, non sembra aver innescato un significativo ciclo di aggiornamenti.

Le previsioni future

I risultati contrastanti riflettono le “preoccupazioni in vista degli utili” sollevate dagli analisti di JPMorgan, guidati da Samik Chatterjee, in una recente nota ai clienti.

Il gruppo ha evidenziato una serie di fattori che pesano sul trimestre: il calo della quota di mercato dell’iPhone in Cina, la “trazione limitata” delle funzionalità di intelligenza artificiale sugli iPhone finora, e i venti contrari sui cambi, con il recente apprezzamento del dollaro che rende i prodotti americani più costosi all’estero.

La Cina ha rappresentato il 17% dei ricavi di Apple nel suo anno fiscale 2024, conclusosi a settembre.