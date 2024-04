Verranno testate le tecnologie Amazon Robotics poi usate per facilitare il lavoro degli operatori degli stabilimenti e dei centri Amazon in tutta Europa

A Vercelli un laboratorio di innovazione tecnologica e robotica europeo

Amazon ha inaugurato il suo unico Operations Innovation Lab in Europa, situato a Vercelli in Piemonte. Questo nuovo centro tecnologico servirà da banco di prova per le tecnologie che saranno poi integrate nei siti logistici dell’azienda a livello globale. Ubicato all’interno del centro di distribuzione MXP3, l’Innovation Lab è stato presentato durante l’evento internazionale “Delivering The Future”, che ha fatto tappa in Italia per l’occasione. Questo laboratorio si unisce agli altri due esistenti a Seattle e Boston negli Stati Uniti, formando così una rete globale di innovazione per Amazon.

Il centro Innovation Lab

L’Operations Innovation Lab si trova in uno spazio all’interno di un grande magazzino dove lavorano 600 dipendenti. Questo nuovo spazio è ad oggi uno dei centri europei più avanzati per l’innovazione robotica, un centro internazionale di eccellenza in cui scienziati e ingegneri possono sviluppare e testare nuove tecnologie. Amazon ha investito oltre 700 milioni di euro negli ultimi cinque anni e ha introdotto oltre 1.000 innovazioni basate su robotica e intelligenza artificiale nella sua rete europea di centri logistici. Nel solo 2024, l’azienda prevede di implementare 120 nuove tecnologie di automazione in tutta la sua rete europea, compresi dispositivi per la movimentazione di pallet e sistemi di smistamento autonomi progettati per assistere i dipendenti.

Si tratta di soluzioni, spiegano da Amazon, ideate con lo scopo di realizzare una tecnologia collaborativa e che utilizzi l’intelligenza artificiale al servizio del benessere e della sicurezza.

“Inutile sottolineare quanto ci renda orgogliosi il fatto che sia stata scelta proprio l’Italia per un polo di ricerca e innovazione così unico. L’apertura dell’Amazon Operations Innovation Lab si inserisce appieno nella visione dell’azienda che attribuisce al nostro paese un ruolo strategico per lo sviluppo della sua operatività economica. Dal suo arrivo in Italia, l’azienda ha investito oltre 16,9 miliardi di euro in Italia con la creazione di oltre 18.000 posti di lavoro a tempo indeterminato nel Paese. Un traguardo che attesta non solo l’importanza del nostro Paese per Amazon, ma anche la funzione centrale che ricopre nella crescita dell’azienda”, sottolinea Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon per l’Italia e la Spagna.

L’azienda in questi mesi ha annunciato anche l’apertura di un nuovo centro di distribuzione a Jesi, dove saranno previsti mille posti di lavoro a tempo indeterminato.

Le macchine al suo interno

Una delle innovazioni principali presenti nel centro di Vercelli è l’Universal Robotic Labeler, una tecnologia robotica che etichetta i pacchi in modo estremamente veloce, identificando istantaneamente la tipologia del pacco e selezionando la dimensione di etichetta più appropriata. Inoltre, ci sono bracci meccanici in grado di smistare migliaia di prodotti in modo efficiente utilizzando tecnologie wireless e piccoli contenitori.

Poi c’è il Robotic Tote Palletizer, composto da bracci robotici che lavorano sinergicamente per assemblare i pallet, mentre un altro sistema consente di impacchettare oggetti di piccole dimensioni o di forme non convenzionali, riducendo l’uso di carta e utilizzando carta riciclata senza l’impiego di colla.

La struttura si articola in quattro principali aree:

L’Auditorium, una grande struttura circolare dove saranno tenute presentazioni, workshop formativi e videoconferenze.

una grande struttura circolare dove saranno tenute presentazioni, workshop formativi e videoconferenze. The Big Picture , sale concepite per introdurre i visitatori al mondo delle attività logistiche di Amazon.

, sale concepite per introdurre i visitatori al mondo delle attività logistiche di Amazon. The Innovation Mindset, una sala dedicata a immergere i visitatori nella mentalità innovativa di Amazon, spiegando le fasi del processo che porta allo sviluppo delle tecnologie.

una sala dedicata a immergere i visitatori nella mentalità innovativa di Amazon, spiegando le fasi del processo che porta allo sviluppo delle tecnologie. The Shop Floor, dove vengono esposte le tecnologie sviluppate nell’Innovation Lab.

Il nuovo centro diventa uno dei tre laboratori globali insieme a quelli di Seattle e Boston, e l’unico in Europa. Questo centro aspira anche a essere un punto di riferimento per la formazione di team, scienziati e ingegneri, con l’intenzione di aprire le sue porte al pubblico, includendo scuole, aziende e qualsiasi persona interessata a scoprire il dietro le quinte di Amazon.