Addio banconota da 500 euro e nuovo tetto ai contanti. La proposta

In un position paper inviato alla Commissione europea, cinque paesi dell’Unione (Italia, Francia, Spagna, Olanda e Belgio) hanno chiesto di eliminare dalla circolazione la banconota da 500 euro e di porre un tetto massimo di 5mila euro per i pagamenti in contanti in tutta l’Unione europea. Due misure, secondo i proponenti, contro il riciclaggio di denaro all’interno dell’Ue.

Banconota 500 euro e criminalità

Da cosa deriva la convinzione che le banconote di grosso taglio favoriscano fenomeni di riciclaggio? E’ stata la Serious Organised Crime Agency a scoprire nel 2010 che circa il 90% delle banconote da 500 euro in circolazione in UK erano nelle mani delle organizzazioni criminali. Di qui la proposta di introduzione di misure volte a un’eliminazione graduale per consentire la progressiva conversione da parte del pubblico in banconote di taglio più piccolo sotto la supervisione delle banche e della Banca Centrale.

La Bce ha smesso di produrre tale taglio da due anni a causa proprio delle preoccupazioni sulle “pratiche illegali” a esso connesse, ma le banconote sono ancora in circolazione.

Numeri

All’inizio del 2019, quando è cessata la produzione di banconote da 500 euro, erano in circolazione circa 516 milioni di banconote. All’inizio di quest’anno si è scoperto che erano ancora 400 milioni, per un valore di 200 miliardi di euro. Il 30% delle banconote in circolazione sono quelle da 500 euro, nonostante non siano un mezzo di pagamento comune. La Finanza olandese ha scoperto che nel 2019 tale banconota era utilizzata quasi esclusivamente dai trafficanti di droga.

Tetto al contante

L’eccesso di liquidità, scrivono i Paesi, rappresenta un grave rischio. Il contante è anonimo e non rintracciabile ed è quindi utilizzato, tra l’altro, per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, il traffico di droga e di esseri umani e per l’evasione fiscale. Da qui, il tetto di 5mila euro agli acquisti in contanti. Che l’Olanda voleva ancora più basso, a 3mila euro.

Al momento il limite massimo stabilito dalla Commissione è di 10.000 euro, anche se i vari Paesi hanno già la facoltà di introdurre delle misure più stringenti (in Italia infatti il tetto massimo del contante è fissato a 2.000 euro).