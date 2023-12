Chi sono i VIP italiani che guadagnano di più grazie a Instagram

Giornalista professionista specializzato in tematiche politiche, economiche e di cronaca giudiziaria. Organizza eventi, presentazioni e rassegne di incontri in tutta Italia.

Nelle stesse ore in cui Taylor Swift si guadagna l’ambita copertina del Time come personaggio dell’anno 2023 (mettendosi alle spalle profili del calibro del presidente americano Joe Biden, di quello russo Vladimir Putin e del miliardario Elon Musk ), in Italia si dibatte sul ruolo ricoperto dai social network nella promozione personale delle star più in vista del nostro panorama nazionale. D’altronde, non è un mistero che i contenuti multimediali diffusi sulle piattaforme rappresentino il volano più immediato ed efficace per diffondere il proprio brand – perché di questo si parla nella maggior parte dei casi – in ogni angolo del mondo.

In questi anni, a fare scuola su questo versante è stata senza dubbio Chiara Ferragni , che ha saputo promuovere la propria immagine come mai nessuno prima, diventando un’icona globale della moda grazie alle foto e ai video postati sul suo profilo Instagram. Oggi però il suo primato da record (tanto nel numero di visualizzazioni, quanto nei relativi guadagni economici ) viene messo in discussione da altri soggetti molto attivi che si stanno ritagliando uno spazio importante sul canale di proprietà del gruppo Meta .

Come funziona il meccanismo che consente ai Vip di guadagnare su Instagram

Secondo gli studi di analisi e monitoraggio dei social media realizzati di recente dalle agenzie di raccolta dati del settore, la cosiddetta Instagram Rich List del 2023 vede alcuni cambiamenti molto interessanti rispetto al recente passato. Stiamo parlando della classifica dei VIP che riescono a guadagnare di più grazie alla propria attività sulla piattaforma di foto e video.

Profili che ricevono ingenti somme di denaro per garantire la sponsorizzazione dei prodotti di coloro che investono. L’esempio classico è quello del grande brand di abbigliamento che sborsa milioni di euro per vedere i propri prodotti indossati dall’influencer di turno.

Quanto guadagnano le star di Instagram per ogni singolo post

Da questa speciale graduatoria è possibile ricavare alcune informazioni interessanti. La prima è che le donne continuano a dominare in questo settore, con 56 profili femminili tra i primi 100 più pagati al mondo.

La seconda riguarda le tariffe di incasso, che in Italia sono le seguenti:

pagamento dai 100 ai 300 euro a contenuto per i profili che hanno fra i 5 e i 10mila follower ;

a contenuto per i profili che hanno ; dai 300 agli 850 euro per chi ha fra i 10 e i 50mila follower ;

per chi ha ; da 900 a 4mila euro per chi possiede tra i 50mila e i 300mila follower ;

per chi possiede ; prezzo incrementato del 6,7% per ogni contenuto per i cosiddetti macro-influencer con oltre 300mila follower (molti dei quali superano la soglia di un milione di fan).

Ecco i 3 italiani nella top 100 mondiale dei Vip che guadagnano con Instagram

Ma chi sono gli italiani che riescono a guadagnare di più con Instagram? Nella top 100 mondiale del 2023 ci sono ben tre profili provenienti dal nostro Paese. Quest’anno però la prima posizione non è più di Chiara Ferragni (che con un singolo post guadagna, in media, 95mila euro), bensì di Khaby Lame, il ragazzo senegalese naturalizzato italiano divenuto il vero e proprio re delle piattaforme online.

Attivissimo non solo su Instagram, ma soprattutto su TikTok, l’influencer 23enne ricava oltre 325 mila euro da ogni contenuto postato. Il terzo ed ultimo italiano nelle prime 100 posizioni al mondo è Gianluca Vacchi che – nonostante il calo di appeal degli ultimi tempi – si mantiene attorno alla soglia di 69mila euro incassati per ogni post pubblicato sulla propria pagina.