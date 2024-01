Il mercato degli influencer in Italia sta vivendo una crescita costante, raggiungendo i 308 milioni di euro nel 2022. Si stima che nel paese operino circa 350.000 professionisti in questo settore, tra content creator e figure correlate come collaboratori, videomaker e consulenti, che ammontano a circa 150.000. Questi includono agenzie di talent scouting, social media manager e altri membri di staff coinvolti, contribuendo ad un volume d’affari di circa 280 milioni di euro.

Gli influencer italiani più ricchi

Tra gli influencer italiani più ricchi spicca Chiara Ferragni, la quale ha creato una vera e propria professione come imprenditrice digitale. Per un singolo post, può guadagnare fino a circa 72.000 euro. Al secondo posto si trova Khaby Lame, il Tiktoker più seguito al mondo, con un guadagno di circa 70.000 euro per post. In terza posizione Gianluca Vacchi, che raggiunge i 69.500 euro per un post.

Il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni e con 14 milioni di follower su Instagram, guadagna 43.600 euro per post, grazie all’ideazione del brand Ferragnez, specializzato nella produzione di contenuti legati alla loro vita privata, che di privato ha ben poco. Mariano Di Vaio, influencer e fashion blogger, si colloca al quarto posto con guadagni che possono arrivare fino a 20.000 euro per un post. Infine, Giulia De Lellis, con 5 milioni di follower, ottiene 16.000 euro per un post sponsorizzato.

I compensi per i post variano in base al numero di follower. In Italia, per chi ha dai 5 ai 10mila follower, i compensi vanno da 100 a 300 euro a contenuto, mentre per coloro con un seguito tra i 10 e i 50mila follower si situa tra 300 e 850 euro per post. Per chi ha un numero di follower compreso tra i 50 e i 300mila, i compensi salgono da un minimo di 950 euro a un massimo di 3.500/4.000 euro per ogni contenuto pubblicato. Da notare che i compensi dei cosiddetti macro influencer, con un seguito tra i 200mila e 1 milione di follower, registrano un aumento del 6,7%.

Instagram: i 10 più pagati al mondo

A livello mondiale, Cristiano Ronaldo si piazza al primo posto guadagnando oltre 3,2 milioni di dollari per ogni post (equivalenti a 2,9 milioni di euro al tasso di cambio attuale). Segue al secondo posto il suo eterno rivale, Lionel Messi, con circa 2,6 milioni di dollari (pari a 2,3 milioni di euro). La terza posizione è occupata da Selena Gomez, che guadagna circa 2,5 milioni di dollari (2,2 milioni di euro) per ogni post.

La top ten comprende anche Kylie Jenner con 2,4 milioni di dollari (corrispondenti a 2,19 milioni di euro), Dwayne “The Rock” Johnson con 2,3 milioni (equivalenti a 2,10 milioni di euro), Ariana Grande, Kim Kardashian, Beyoncé, Khloe Kardashian e Justin Bieber.

Rispetto al 2022, la top 10 dei profili che guadagnano di più su Instagram non ha subito grandi cambiamenti. L’unica new entry è Khloe Kardashian, che prende il posto della sorella Kendall Jenner.