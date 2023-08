La top 10 delle città più vivibili del mondo

Di tanto in tanto giornali economici, associazioni e osservatori internazionali stilano classifiche in merito alle migliori città del mondo in cui vivere. Ogni classifica tiene conto di determinati parametri, che il più delle volte riguardano la sicurezza, le opportunità di lavoro, la presenza di buone scuole e buone università e i servizi. Capita dunque che molti, abituati al sole e al clima temperato, storcano la bocca nel leggere che ai primi posti si piazzano regolarmente città che per lunghi mesi sono avvolte dal freddo e coperte dalla neve.

La classifica delle città più vivibili al mondo

Nella classifica dell’Economist sono 5 i parametri presi in considerazione, ovvero:

stabilità;

sistema sanitario;

cultura e ambiente;

educazione;

infrastrutture.

Andiamo dunque a scoprire la top 10 delle città più vivibili al mondo secondo l’Economist:

al decimo posto troviamo un testa a testa fra due città che non potrebbero essere più diverse.

Da una parte c’è Auckland , in Nuova Zelanda . Auckland è la più grande città del Paese ed è entrata nella top 10 scalando ben 25 posizioni in un solo anno. Auckland prende il massimo punteggio (100) per quanto riguarda l’educazione.

Dall’altra parte c’è Osaka in Giappone, la terza città più popolosa del Sol Levante. Osaka, meta turistica molto caratteristica ma anche città all’avanguardia, svetta per stabilità, sistema sanitario ed educazione.

… non troviamo nulla (consultare The global liveability index 2023 per credere), forse perché alla settima posizione troviamo, nuovamente, un testa a testa. Al settimo posto c’è la pacifica Ginevra in Svizzera . Ginevra, anche nel 2023, mantiene un posto nella top 10 delle città più vivibili, ma quest’anno ha perso una posizione. Ginevra è considerata estremamente vivibile, ma a patto di avere un buon lavoro poiché si tratta di una località estremamente cara. Ginevra è il top per l’educazione e per la sanità.

Sempre al settimo posto troviamo Calgary in Canada . Calgary è la più grande città della provincia dell’Alberta. Lo scorso anno era al terzo posto. Calgary è insuperabile per stabilità, sistema sanitario, educazione e infrastrutture.

E adesso il podio:

il terzo posto se l’aggiudica un’altra città australiana : Melbourne , come la cugina Sydney, svetta per sistema sanitario, istruzione e infrastrutture.

Vienna è la città più vivibile al mondo

Il rapporto dell’Economist mette nero su bianco che Vienna “continua a offrire una combinazione insuperabile di stabilità, buone infrastrutture, forte istruzione e servizi sanitari, tanta cultura e divertimento, mentre uno dei suoi lati negativi riguarda una relativa mancanza di grandi eventi sportivi”.

L’Italia resta dunque fuori dalle prime posizione della lista delle città più vivibili del mondo.

Le città meno vivibili al mondo

Aggiungiamo la classifica delle città meno vivibili del mondo, dalla meno vivibile in assoluto a scendere. Come si noterà, vengono presentate città difficili. Alcune sono dilaniate dalla guerra o dalla forte instabilità politica.

Damasco (Siria) Tripoli (Libia) Algeri (Algeria) Lagos (Nigeria) Karachi (Pakistan) Port Moresby (Papua Nuova Guinea) Dhaka (Bangladesh) Harare (Zimbabwe) Kiev (Ucraina) Douala (Camerun)

