È italiano il tiktoker che ha sbancato nel 2023

Khabane Serigne Lame, universalmente noto come Khaby Lame, si conferma il re di TikTok con 161.900.000 follower.

Khaby Lame re di TikTok nel 2023

Le sopracciglia arcuate in segno di mesta sopportazione, la bocca deformata in un sorriso non troppo convinto, l’aria rassegnata di chi abbia a che fare con degli inetti: Khaby Lame è riuscito a creare una moderna maschera di comicità la cui caratteristica è quella di demolire i cervellotici consigli di vita (life-hack) dei fantomatici esperti che si ripropongono di migliorare l’esistenza altrui con trucchi che in realtà si rivelano degli epic fail. La mossa finale (le lunghe mani protese a indicare la soluzione più semplice ai dilemmi della quotidianità) è il suo marchio di fabbrica. Le sue, nel gergo social, si chiamano video-reaction.

Khaby Lame ha 23 anni: è nato a Dakar, in Senegal, il 9 marzo 2000. La famiglia Lame si trasferì a Chivasso, in provincia di Torino, quando Khaby aveva un anno. La storia del suo successo è nota: durante la pandemia l’ex operaio Khabane Serigne Lame, fresco di licenziamento, cominciò a postare video-reaction comiche su TikTok per ingannare la noia e riempire le giornate. Il successo fu immediato e da lì in poi Lame ha cominciato a scalare le classifiche del social network cinese scalzando personaggio dopo personaggio.

Khaby Lame è diventato cittadino italiano ad agosto 2022 prestando giuramento davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chivasso. Il suo commento: “Mi sentivo italiano anche prima di oggi, come tutti gli altri, avendo vissuto sempre qua”.

I 5 tiktoker più famosi al mondo

Oggi Lame è tallonato da vicino da un’altra campionessa di TikTok: la 19enne ballerina e tiktoker statunitense di origini italiane Charli D’Amelio, superata a giugno 2022.

Di seguito la top 5 dei tiktoker più seguiti:

Khaby Lame : 161.900.000 follower

: 161.900.000 follower Charli D’Amelio : 151.200.000 follower

: 151.200.000 follower Bella Poarch : 92.600.000 follower

: 92.600.000 follower Addison Rae : 88.400.000 follower

: 88.400.000 follower MrBeast: 86.100.000 follower

Quanto guadagna Khaby Lame

Difficile stimare il patrimonio di Khaby Lame. Fonti diverse riportano dati diversi che vanno da 1,5 milioni di euro ad addirittura 10 milioni. Considerando il volume dei views che è in grado di generare, le sue collaborazioni con importanti brand come Hugo Boss e le sue attività sui vari media (fra gli altri Italia’s Got Talent, il cameo vocale in Black Panther: Wakanda Forever, il documentario I am I Am Khabane presentato al Taormina film festival), è certo che il patrimonio di Khaby Lame sia milionario.

Khaby Lame sui vari social network

Non solo TikTok: Khaby Lame è presente anche su altri importanti social network. Su Instagram ha collezionato un altro successo mondiale, mentre sugli altri social ha semplicemente piantato la bandierina senza riuscire a sbancare. Ecco i suoi numeri (dati aggiornati ad agosto 2023):

Khaby Lame su TikTok : 161.900.000 follower

: 161.900.000 follower Khaby Lame su Instagram : 80.100.000 follower

: 80.100.000 follower Khaby Lame su Facebook : 2.600.000 follower

: 2.600.000 follower Khaby Lame su YouTube : 2.070.000 follower

: 2.070.000 follower Khaby Lame su Twitter: 382.000 follower