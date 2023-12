Sono 17 i territori italiani presenti nella classifica del portale gastronomico TasteAtlas, che per il 2023 incorona come migliore cucina locale quella campana

Se la cucina italiana è la più apprezzata dalle buone forchette in giro per il mondo, secondo il portale TasteAtlas, è soprattutto grazie alla ricchezza delle tradizioni e della cultura gastronomica presente in ogni territorio della nostra penisola. Lo dimostra il fatto che, per il sito che raccoglie e analizza centinaia di migliaia di recensioni sui ristoranti, nella classifica delle 100 regioni dove si mangia meglio in tutto il pianeta 17 sono italiane, 7 delle quali si piazzano tra le prime 10, due nei primi due posti. In testa alla graduatoria 2023 delle migliori cucine locali secondo le valutazioni dei turisti di tutto il globo si piazza, infatti, la Campania, seguita con la medaglia d’argento conquistata dall’Emilia Romagna.

L’analisi

Come tutti gli anni, anche per il 2023 TasteAtlas ha raccolto e analizzato centinaia di migliaia di valutazioni sui ristoranti, assegnando i premi per le migliori cucine, piatti, città del cibo, prodotti alimentari e ingredienti del mondo.

Anche quest’anno l’Italia ha raggiunto il primo posto come cultura gastronomica più apprezzata del mondo, davanti a Giappone e Grecia, sulla base delle valutazioni medie delle 50 specialità rappresentative di ogni Paese (qui per conoscere i cibi più costosi in vista di Natale e Capodanno).

Per stilare la classifica delle 100 regioni con le tradizioni culinarie migliori al mondo, il portale ha preso in esame 395.205 recensioni sui piatti tipici di e 115.660 valutazioni prodotti gastronomici delle regioni e entità territoriali di tutto il mondo.

La classifica

Secondo l’indagine di TasteAtlas per il 2023, la Campania è incoronata come regione con la cucina più apprezzata del mondo grazie ai piatti storici come la pizza, le linguine allo scoglio, la parmigiana alla napoletana, il sugo alla Genovese e la mozzarella in carrozza. Tra le eccellenze del territorio la regione si distingue per la mozzarella di Bufala campana, i bocconcini, il limone di Sorrento, e il provolone del Monaco, oltre al limoncello e il vino Fiano (qui la classifica dei 100 piatti che piacciono di più al mondo, tra i quali la pizza).

Non è da meno l’Emilia-Romagna che si classifica come seconda grazie a portate riconoscibili in tutto il mondo come le tagliatelle al ragù e le lasagne alla Bolognese, la piadina Romagnola e il borlengo, oltre ad altri prodotti tipici come il parmigiano Reggiano, il prosciutto di Parma, l’aceto balsamico di Modena, il Nocino, Lambrusco di Sorbara e l’Amaro Montenegro.

Di seguito la classifica completa del 2023 di TasteAtlas delle regioni dove si mangia meglio nel mondo:

Campania Emilia-Romagna Java Crete Sicilia Guangdong Lazio Toscana Lombardia Liguria Rhône-Alpes Apulia Thessaly Dalmatia Piemonte Andalusia Punjab Sichuan Lesser Poland Beja District Normandy New England Galicia Gilan Province New York Southern India Veneto California Bavaria Minas Gerais Savoie Algarve Florida Castile and León Provincia di Parma Provence Louisiana Texas Penang Basque Country Catalonia Maharashtra Bahia Istria Lemnos Burgundy Hunan Sardegna Auvergne Brittany Puebla Sud Tirol West Java Trentino-Alto Adige Samegrelo-Upper Svaneti Yucatán Valtellina Bragança District Slavonia and Baranja West Bengal Cantabria Jammu and Kashmir Valle d’Aosta Oaxaca Gaziantep Province Hawaii Baden-Württemberg Québec Zagorje Tamil Nadu Vendée Styria Chios Canary Islands Central Thailand Province of Málaga Castilla-La Mancha Cornwall Minnesota Pennsylvania Calabria South Bohemia Gujarat Pyrénées-Atlantiques Flanders Thuringia Tyrol Corsica South Carolina Lorraine Canton of Vaud Alsace Madeira Skåne County Okinawa Prefecture Wisconsin Black Sea Region Asturias Kerala Silesian Voivodeship