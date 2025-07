ANSA Materassi Marion multata dall'Agcm

La grande azienda di materassi Marion ha ricevuto una multa da parte dell’Antitrust per “pratica commerciale scorretta, ingannevole e aggressiva”. La società avrebbe fatto pubblicità ai propri prodotti prendendo di mira soprattutto gli anziani, con sconti che si rivelavano fasulli e prodotti che potevano costare anche più di 3mila euro.

La multa ammonta a 3 milioni di euro. La società multata è quella che gestisce il brand Materassi Marion, Emme Group Spa. L’indagine dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) era cominciata alla fine di ottobre dello scorso anno.

L’Agcm multa Materassi Marion

L’Antitrust ha ritenuto scorrette principalmente le televendite promosse da Marion. Durante le trasmissioni l’azienda indicava un prezzo promozionale per i suoi prodotti, che presentava uno sconto molto elevato. Il prezzo, che avrebbe dovuto essere quello di mercato, appariva barrato, ma in realtà non era mai stato applicato al prodotto in teoria in sconto.

Inoltre, le pubblicità non indicavano il prezzo più basso raggiunto dal prodotto negli ultimi 30 giorni, come prevede la legge proprio per evitare questi comportamenti da parte delle aziende. L’inchiesta era cominciata il 30 ottobre 2024 e fa riferimento ai comportamenti tenuti da Materassi Marion durante quell’anno. Secondo il quotidiano La Repubblica però, l’azienda non avrebbe smesso di fare pubblicità in questo modo nemmeno nel 2025.

Gli incontri a domicilio

Le televendite erano però soltanto la prima fase della vendita dei materassi considerata ingannevole da parte dell’Antitrust. I clienti che chiamavano il numero dell’azienda visto in televisione ricevevano un appuntamento per una visita a domicilio da parte di un venditore.

L’Antitrust sostiene che, durante queste visite, gli agenti della società fornissero informazioni false sui materassi in sconto, che li facevano risultare meno appetibili. I venditori elencavano inconvenienti come i tempi di consegna lunghi o raccontavano di caratteristiche diverse rispetto a quelle promosse in televisione, per convincere l’acquirente a comprare altri prodotti, non in sconto e quindi più cari.

Una pratica che, sempre secondo l’Agcm, prendeva di mira anche clienti anziani. In questo modo Materassi Marion era in grado di vendere prodotti a cui il cliente non era in realtà interessato, arrivando a piazzare materassi che costavano anche più di 3mila euro.

Soddisfatta l’associazione dei consumatori Assoutenti, che ha commentato favorevolmente la multa dell’Antitrust. Il presidente dell’associazione Gabriele Melluso ha dichiarato:

Giusta la sanzione inflitta dall’Antitrust. Il settore delle televendite è troppo spesso caratterizzato da una scarsa trasparenza verso i consumatori, e si ricorre all’uso indiscriminato di termini come ‘promozioni’ e ‘offerte speciali’ anche quando tali sconti sono ‘farlocchi’, ossia quando il prezzo pieno non scontato dei prodotti in vendita in realtà sembra non esistere.

Melluso ha poi sottolineato come questa pratica risulti sempre più diffusa in questo settore. Nel 2025 l’Antitrust ha aperto un’istruttoria anche sulle pratiche pubblicitarie di Poltrone e Sofà, famosa azienda di mobili per la casa, che offriva sconti a prezzi che non sarebbero mai stati applicati, in modo simile a quanto fatto da Marion.