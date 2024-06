Fonte: 123RF Manager licenziata dopo stupro, il legale annuncia opposizione

Nel marzo del 2023 una ragazza torinese di 32 anni è stata vittima di uno stupro di gruppo in un locale sui Navigli a Milano. La 32enne era una manager nella sede di Assago di una multinazionale con sede legale in Olanda. Dopo la terribile esperienza, la giovane donna ha riportato ferite nel corpo e nella psiche. L’azienda l’ha infine licenziata.

Condannati i tre stupratori

I tre stupratori hanno agito fingendosi amici, poi hanno trascinato la giovane in auto caricandola a forza e l’hanno portata in un luogo dove si è consumata la violenza. Gli atti sessuali sono stati filmati e le immagini sono poi passate di cellulare in cellulare. Il trio è stato infine condannato.

Licenziata per scarso rendimento

Oltre ai danni psicologici, la ragazza, dopo la violenza sessuale, aveva avuto bisogno di 70 punti di sutura. Lei, che parla fluentemente 4 lingue e che prima del dramma era una stakanovista capace di lavorare anche per 12 ore al giorno, si era presa un lungo periodo lontano dal lavoro per cercare di riprendersi ed era ritornata in ufficio a settembre 2023.

Per il settore impiegatizio la normativa impone dei limiti temporali minimi per il periodo di comporto, che possono eventualmente essere estesi dalla contrattazione aziendale. Si tratta di 3 mesi se l’anzianità di servizio è inferiore a 10 anni e di 6 mesi se l’anzianità di servizio supera i 10 anni. La Cassazione ha stabilito che per la cura di malattie particolarmente gravi, come quelle oncologiche, il periodo di comporto può essere superiore. Ma i traumi psicologici non rientrano in questa casistica. Oltre alla pausa lavorativa, l’azienda ha contestato alla ragazza anche lo scarso rendimento.

L’11 marzo 2024 l’ormai ex manager è stata cacciata tramite lettera di licenziamento irrevocabile, con effetto immediato e restituzione di tutti i beni aziendali. Nella lettera, firmata da una donna, è stato scritto così: “Mi vedo purtroppo costretta a procedere con il suo licenziamento […] per inadeguato mantenimento di profittabilità”. A svelare i dettagli della conclusione di questo rapporto di lavoro è il quotidiano Il Giorno.

Opposizione al licenziamento

Come riporta ancora il quotidiano, il legale dell’ex manager, Alexander Boraso, impugnerà il licenziamento innanzi al tribunale del lavoro di Torino. L’atto di opposizione, spiega l’avvocato, si articola su tre punti: “L’assenza del giustificato motivo oggettivo, la violazione del repechage (ovvero il dovere del datore di lavoro di offrire una mansione alternativa al dipendente, prima di licenziarlo, ndr) considerando che la mia assistita prima di lavorare alla sede di Assago della multinazionale olandese aveva lavorato con le medesime mansioni in Francia e Spagna e, in ultimo, comportamento discriminatorio del management olandese perché la ‘non profittabilità’ come si legge nella lettera di licenziamento, qualora fosse accertata, non è dovuta a ragioni imputabili alla donna, ancora in cura”.

Il legale punterà anche a ottenere il reinserimento in azienda e un risarcimento non inferiore a 100.000 euro. L’azienda ne ha offerti 5.000.

Come puntualizza l’avvocato, la 32enne “puntava tutto sul lavoro”. È vero che “alla ripresa del servizio, a settembre, non aveva dimostrato la capacità performativa di prima, quando era operativa 12 ore al giorno”. “Ma – aggiunge il legale – sarebbe stato solo questione di tempo e, in ogni caso, il lavoro era la sua ancora di salvezza”.