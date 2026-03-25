Ennio Brion è morto a 86 anni, dopo che la sua Brionvega ha segnato la storia delle televisioni, delle radio, ma soprattutto del design in Italia e nel mondo

IPA Ennio Brion

Nella mattinata del 25 marzo 2026 è morto Ennio Brion, tra i più importanti imprenditori italiani nel settore delle radio e delle Tv, che con la sua Brionvega ha segnato la storia del design negli anni ’60. Brion aveva 86 anni e aveva iniziato ad amministrare l’azienda dei genitori nel 1968.

Brion non fu però soltanto in imprenditore, ma anche committente di alcune importanti opere di architetti e designer italiani della seconda metà del ‘900. Nel 2022 aveva donato al Fondo Ambiente Italiano il Memoriale Brion, fatto costruire dalla madre per la famiglia e progettato dall’architetto Carlo Scarpa.

È morto Ennio Brion

Ennio Brion veniva da una famiglia di imprenditori. Il padre Giuseppe e la madre Onorina Tomasin avevano fondato la Bp Radio srl insieme a un altro socio nel 1945. L’azienda produceva componenti elettronici e radioricevitori, ma presto passò a intere radio, con il cambio di nome in Brionvega.

Nel 1968, quando Brion aveva 28 anni, il padre morì e lui subentrò affianco alla madre alla guida dell’azienda di famiglia. Il nome della Brionvega era già conosciuto a quel punto nel mondo del design, grazie a modelli unici come:

la Cristallo 23”;

l’Orion 23”;

la Doney 14”.

Con la guida di Ennio però, l’azienda iniziò a diventare un’icona, producendo modelli di radio e di televisioni che hanno fatto la storia del design mondiale.

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La Brionvega, tra Tv e design

Ennio Brion guidò la Brionvega dal 1968 fino al 1992. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 il fatturato dell’azienda arrivò a superare le decine di miliardi di lire dell’epoca, con prodotti indubbiamente premium, ma comunque più accessibili rispetto a quelli di design puro.

Le radio Cubo, tra le più iconiche del marchio, costavano circa 20.000 lire, i televisori portatili Doney circa 200.000, mentre i modelli più avanzati potevano arrivare anche a 400.000 lire, in periodi in cui gli stipendi medi degli operai non superavano le 150.000 lire mensili.

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È questo il periodo della collaborazione con grandi designer dell’epoca, come Marco Zanuso e Richard Sapper, ma anche Mario Bellini e i fratelli Achille Castiglioni e Pier Giacomo Castiglioni.

Alla fine degli anni ’80 arriva però un momento di crisi, causato soprattutto dal sempre minor spazio che i design unici trovano nel settore delle radio e delle Tv. Le grandi aziende giapponesi portano una standardizzazione dell’estetica che mette in difficoltà la Brionvega. Nel 1992 la acquisirà la Séleco che però, due anni dopo, dichiarerà fallimento.

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Brion, l’architettura e il Memoriale

Ennio Brion fu anche un grande mecenate dell’architettura, committente di alcune delle opere più famose di designer e architetti dell’epoca. Commissionò a Marco Zanuso la Fabbrica Brionvega di Asolo, a James Stirling la ristrutturazione del Palazzo Citterio a Milano e a Carlo Scarpa la costruzione del Memoriale Brion, la tomba di famiglia, a San Vito d’Altivole.

Nel 2022, Brion decise di donare proprio il memoriale al Fondo Ambiente Italiano (Fai), che organizza visite guidate della struttura, tra i capolavori di Scarpa. Il costo di realizzazione era stato, all’epoca, nell’ordine dei miliardi di lire, mentre il valore artistico dell’opera è inestimabile. Una donazione generosa, che suggerisce soltanto le dimensioni di un patrimonio impossibile da stimare con esattezza. Anche la stessa vendita della Brionvega alla Séleco nel ’92 rimase privata, e non è quindi possibile