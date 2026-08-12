Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA I costi dell'eclissi solare totale.

Ci sono fenomeni astronomici che, per la loro rarità, vanno oltre il pubblico più affezionato. L’eclissi solare totale, il primo evento visibile dall’Europa continentale in questo secolo, ha fatto impennare il numero di prenotazioni nelle strutture ricettive lungo la rotta dell’ombra. In molte risulta il tutto esaurito. Un’occasione ghiotta che ha portato tante strutture alberghiere ad aumentare il prezzo delle stanze, fino anche a 1000 dollari a notte.

Il turismo non è l’unico mercato in crescita, c’è anche tanta ricerca per gli occhiali specifici per vedere l’eclissi. Questi non soltanto sono necessari per non subire danni, ma stanno diventando un souvenir dell’esperienza. Anche in questo caso, il mercato si adegua, e dove c’è tanta richiesta, il prezzo aumenta. Così, mentre vanno tutti esauriti, si può arrivare a spendere molto più del costo iniziale.

Turismo astronomico: prezzi alle stelle

È scoppiata la mania per l’eclissi totale di sole del 12 agosto. La Luna oscurerà il Sole e sarà finalmente visibile in Europa occidentale. Un evento astronomico piuttosto raro per questa parte di mondo, che spesso si trova a osservare questi eventi in formato parziale. Così decine di migliaia di appassionati si stanno muovendo per il globo alla ricerca del luogo migliore per osservare l’eclissi solare totale e tra i luoghi più gettonati vi sono quelli lungo la traiettoria dell’oscuramento.

In particolare Islanda e Spagna, due nazioni che hanno visto i prezzi delle stanze aumentare grazie all’evento astronomico. Il Financial Times ha pubblicato i dati relativi ai costi delle stanze nelle due mete.

I prezzi a Reykjavik

A Reykjavik il prezzo medio di una stanza d’albergo per una notte ha superato i 1000 dollari, con un’impennata di oltre il 140% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Inoltre, l’aumento della domanda ha creato la necessità di programmare nuovi voli verso il Paese, così da intercettare il flusso di viaggiatori in arrivo soprattutto dagli Stati Uniti.

I prezzi in Spagna

Rincari anche in Spagna, dove l’aumento medio delle tariffe si aggira intorno al +15,8%. Si tratta però di una media, perché ci sono luoghi dove gli aumenti sono anche maggiori.

Per esempio:

+59% a Bilbao;

+31% a Santiago de Compostela;

+20% a Maiorca.

Secondo le stime di Madrid, solo l’eclissi sarà in grado di generare un indotto turistico straordinario di 342 milioni di euro.

I prezzi a Luxor per il 2027

Un’altra meta molto gettonata è l’Egitto, ma in questo caso si parla dell’eclissi prevista per agosto 2027. Sarà l’eclissi del secolo, a detta di chi sta già scrivendo le locandine dei prezzi delle escursioni turistiche.

Gli operatori del settore segnalano una sorta di febbre dei cieli, una corsa all’osservazione degli eventi astronomici che ha già portato a un aumento di richieste di prenotazioni per la città egiziana di Luxor.

Occhiali per eclissi: disponibilità e prezzi

Altri costi nascosti di un’eclissi solare sono gli occhiali. Molte persone hanno acquistato gli occhiali nei negozi, ma al momento iniziano a scarseggiare e quindi si passa agli acquisti online. Ci sono diversi modelli di occhiali che si possono acquistare, dai pacchetti da cinque occhialini con una struttura in cartoncino molto semplice intorno ai 25 euro, fino agli occhiali specifici per osservare le eclissi.

Spesso sono acquistabili anche nelle farmacie, ma ordinandoli preventivamente.

La Spagna si è preparata molto bene, fornendo ai supermercati come ALDI e Lidl occhialini per l’eclissi che nelle ultime ore sono stati però considerati più pericolosi perché non conformi allo standard ISO 12312-2.

Sono diversi i brand sotto sequestro:

Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro e Opticalia.

Dall’altra parte ci sono gli occhiali costosi, troppo costosi come quelli rivenduti in Svizzera dove hanno toccato anche quota 115 franchi svizzeri, ovvero circa 122 euro.