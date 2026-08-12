Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Classifica città con bollino rosso, le più calde in Italia.

Le temperature previste oggi, giovedì 12 agosto 2026, tornano a raggiungere livelli preoccupanti. Secondo i dati rilasciati dal sistema di monitoraggio del ministero della Salute, in diverse città italiane il termometro raggiungerà fino a 39°C percepiti. La situazione più critica si verificherà al Centro-Sud, dove l’umidità renderà il caldo più difficile da sopportare.

La classifica delle città più calde

Come emerso dal monitoraggio ministeriale, oggi la prima posizione nella classifica delle città con le temperature più alte spetta a Latina, dove sono previsti 38°C nelle ore di punta. Subito dopo si colloca un gruppo di grandi centri urbani con 37°C, formato da Firenze, Napoli e Roma.

Anche il dato di Frosinone e Viterbo, con 36°C, evidenzia una situazione particolarmente calda nel Centro Italia. Più contenute, invece, le massime sulle città costiere liguri e calabresi considerate, dove però il semplice dato del termometro non racconta tutta la storia.

Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature più alte in Italia.

Posizione Città Temperatura massima 1 Latina 38°C 2 Firenze 37°C 2 Napoli 37°C 2 Roma 37°C 3 Frosinone 36°C 3 Viterbo 36°C 4 Catania 35°C 4 Rieti 35°C 5 Bologna 34°C 5 Messina 34°C 5 Perugia 34°C 6 Bari 33°C 6 Bolzano 33°C 6 Palermo 33°C 7 Civitavecchia 32°C 7 Reggio Calabria 32°C 8 Campobasso 31°C 8 Genova 31°C

Temperatura percepita: dove il caldo si sente di più

Se si passa dalla temperatura massima alla temperatura percepita, la classifica cambia. Questo indicatore, che tiene conto del grado di calore dell’aria e dell’umidità, permette di capire dove il caldo si sente di più rispetto a quanto indicato dal semplice termometro.

Il primato spetta ancora una volta a Latina, con una temperatura percepita di 39°C. In questo caso il dato percepito è addirittura superiore di un grado rispetto ai 38°C della temperatura massima.

A quota 38°C percepiti troviamo invece città come Catania, Civitavecchia, Firenze, Messina, Napoli e Reggio Calabria. Alcune di queste città non figurano ai primi posti della graduatoria delle temperature massime. Civitavecchia, per esempio, presenta una massima di appena 32°C, ma una temperatura percepita di 38°C (una differenza di ben sei gradi). Lo stesso fenomeno si osserva a Reggio Calabria, con 32°C di massima e 38°C percepiti.

Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature percepite più alte in Italia.

Posizione Città Temperatura percepita 1 Latina 39°C 2 Messina 38°C 2 Reggio Calabria 38°C 2 Catania 38°C 2 Civitavecchia 38°C 2 Firenze 38°C 2 Napoli 38°C 8 Roma 37°C 8 Frosinone 37°C 8 Palermo 37°C 11 Viterbo 36°C 11 Bologna 36°C 11 Genova 36°C 14 Perugia 35°C 14 Bari 35°C 16 Rieti 34°C 16 Bolzano 34°C 18 Campobasso 31°C

Quando l’aria contiene molta umidità, il sudore evapora con maggiore difficoltà e il corpo disperde meno efficacemente il calore. Di conseguenza la sensazione di caldo aumenta sensibilmente. Anche la presenza di cemento, asfalto e traffico contribuisce al fenomeno delle cosiddette isole di calore urbane, che fanno aumentare ulteriormente le temperature nei grandi centri abitati.

Notti “tropicali”, le città più colpite

Un altro elemento da non sottovalutare riguarda le temperature minime registrate nelle prime ore del mattino. Il dato indicato nei bollettini, che si riferisce alla temperatura rilevata alle ore 8, in diverse città italiane è rimasto compreso tra i 28 e i 29°C.

Sembrano dei valori bassi, se confrontati con quelli delle ore di punta, eppure sono sinonimo anche queste di un disagio conseguente alla crisi climatica, perché sono temperature tipiche delle cosiddette notti tropicali, durante le quali il termometro non riesce praticamente mai a scendere sotto i 20°C.

In questo caso, il valore più elevato è quello di Messina e Reggio Calabria, entrambe con una minima di 29°C. A quota 28°C troviamo Bari, Civitavecchia e Napoli, mentre Catania e Genova raggiungono i 27°C. Seguono Bologna, Campobasso, Latina, Palermo e altre città con minime di 26°C. In molte altre città, comunque, non si è scesi comunque sotto i 20°C (ad eccezione di Frosinone).

Di seguito l’elenco completo di tutte le temperature minime rilevate nei luoghi con livello massimo di allerta.