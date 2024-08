Fonte: ANSA Proroga delle concessioni balneari

L’Unione europea chiede risultati immediati, ma il governo Meloni prova a prendere tempo con una proroga per i balneari al 2025, che in alcuni casi arriverà al 2029 e oltre. Dopo la scadenza delle proroghe arriveranno poi le gare, che invece l’Europa e il Consiglio di Stato vorrebbero subito. Si tratta del nuovo piano che l’esecutivo proporrà a Bruxelles.

È Il Sole 24 Ore ad anticipare la bozza del governo. Il piano parte dall’assunto secondo il quale le attuali concessioni sono in vigore almeno fino al 31 dicembre 2024, scadenza che va prorogata di 356 giorni in caso di ragioni oggettive che impediscono di mettere in atto le gare. Questa la tabella di marcia ipotizzata dal governo:

si procederebbe fissando una scadenza generale delle concessioni per tutti al 31 dicembre 2025 ;

; nel frattempo andrebbe messa in atto una nuova mappatura delle coste , che confluirebbe in un decreto del presidente del Consiglio da emanare entro il 30 aprile 2025 ;

, che confluirebbe in un del presidente del Consiglio da emanare entro il ; la proroga delle concessioni sarebbe estesa al 31 dicembre 2027 nelle regioni in cui le spiagge libere risulteranno inferiori al 25%;

nelle regioni in cui le spiagge libere risulteranno inferiori al 25%; la proroga delle concessioni sarebbe estesa al 31 dicembre 2029 nelle regioni in cui la percentuale di superficie ancora concedibile sarà superiore al 25%.

A scadenza di queste date si aprirebbero infine le gare, come chiedono Unione europea e Consiglio di Stato. La linea del governo è dunque quella di rimandare le gare laddove ci siano più spiagge libere.

Se il Dpcm con la mappatura non verrà approvato entro la scadenza stabilita, i Comuni dovranno comunque avviare le gare entro il 31 agosto 2025. Per poter completare la procedura, rimarrebbe in vigore solo una proroga “tecnica” fino al 31 dicembre 2025.

Mappatura delle spiagge

Una nuova mappatura delle spiagge è già stata richiesta dall’Unione europea. Dovrebbe essere messa in atto sia con i dati disaggregati su base regionale sia con i dati qualitativi. L’obiettivo è definire se la spiaggia considerata libera sia realmente accessibile e se sia di interesse per potenziali nuovi concessionari: oltre alla bellezza della spiaggia in sé vanno considerati anche altri fattori, come l’accessibilità e le opere di urbanizzazione.

Prelazione

Il piano prevede poi che gli attuali concessionari possano esercitare il diritto di prelazione: in mancanza di altre offerte la concessione verrebbe prolungata automaticamente di 7 anni. Facendo un’ipotesi, in caso di stabilimento balneare situato in una regione che ha ancora oltre il 25% di spiagge libere, la prelazione permetterebbe all’esercente di restare in pista fino al 2036.

Indennizzi

Nel caso di perdita della concessione in seguito alla gara, i vecchi titolari avrebbero diritto a un indennizzo da determinare in base a una perizia.

Aumenti del canone del 10%

Ai balneari si chiederà poi un incremento del canone di concessione del 10% nel caso in cui l’aggiornamento con un decreto del Mit non venga adottato entro il 30 aprile del 2025.

Quanto guadagnano i balneari

Gli stabilimenti balneari in Italia sono circa 7.000. I canoni di concessione sono pressoché simbolici: si parla di una media di 5.000 euro l’anno. I ricavi medi di categoria si aggirano sui 180.000 euro.