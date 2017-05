Pensioni, fra un mese arriva la quattordicesima: le ultime novitÃ...

Luglio sarà mese di quattordicesima per 3,4 milioni di pensionati. La nuova prestazione previdenziale viene estesa con la legge di Bilancio anche ai pensionati oltre 64 anni con redditi tra 1,5 e due volte il trattamento minimo. La conferma è arrivata anche via Facebook dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi.

REQUISITI – Nel 2016 l’erogazione della quattordicesima era appannaggio dei pensionati con 64 anni di età e un reddito fino a 9.786,86 euro annui. Chi possedeva un reddito maggiore ne era escluso. Quest’anno invece la quattordicesima sarà erogata anche ai pensionati con un reddito compreso tra 9.786,86 euro e 13.049,15 euro annui. Per i pensionati che superano i 13.049,15 euro, la nuova riforma prevede un importo aggiuntivo parziale.

IMPORTI – Gli importi variano da 336 a 655 euro in base all’assegno percepito e agli anni di contributi.

Per i pensionati con un reddito fino a 9.786,86 euro annui:

15 anni di contribuiti la somma sarà di 437 euro;

oltre i 15 anni e fino a 25 anni di contribuiti sarà di 546 euro;

oltre i 25 anni di contributi sarà di 655 euro.

Per i pensionati che hanno un reddito annuo tra 9.786,87 euro e 13.049,14 euro:

15 anni di contributi sarà di 366 euro;

tra i 15 e 25 anni di contributi sarà di 420 euro;

più di 25 anni di contributi sarà di 504 euro.

I valori indicati sono validi per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi, gli importi saranno uguali ma cambiano i requisiti contributivi, bisognerà avere 3 anni in più di contributi versati.

EROGAZIONE – Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017, o di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017. Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.

