Esselunga apre alle assunzioni: i posti e come candidarsi

Fonte: iStock Un punto vendita Esselunga

Dopo avervi parlato delle nuove opportunità lavorative per i docenti, con l’apertura dei concorsi per oltre 70.000 posti in vista del 2024, è ora tempo di parlare del nuovo piano di assunzioni di una delle catene di supermercati più importanti in Italia: Esselunga. L’azienda della grande distribuzione, che fattura oltre 8,5 miliardi, è infatti alla ricerca di nuovi impiegati in giro per tutta l’Italia, con diverse posizioni aperte da Nord a Sud. Cosa fare per candidarsi? Ve lo spieghiamo noi.

Esselunga assume, i posti disponibili

Al momento Esselunga è alla ricerca di 400 persone, tra vari profili che possono essere trovati sul sito ufficiale dedicato dell’azienda. Nello specifico, le figure ricercate andranno a potenziare l’organico presente nei negozi delle province di Milano, Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Varese in Lombardia, ma diversi sono anche i posti aperti in giro per l’Italia. Quali sono? Di seguito una lista dettagliata della posizione e della mansione da svolgere (ve ne avevamo presentate diverse per Conad ed Eurospin).

Allievo responsabile

Il candidato è inserito all’interno di un punto vendita e apprende nei reparti a libero servizio le logiche del rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell’ordine degli spazi espositivi e svolge attività di cassa e di riordino prodotti, nei reparti freschi apprende il mestiere e le logiche di allestimento. Dà supporto alla clientela nel processo di acquisto. Questa fase, in cui l’allievo acquisisce gradualmente autonomia nello svolgimento del proprio operato, è propedeutica all’accesso a ruoli che prevedranno l’assunzione di sempre maggior responsabilità. Per potersi candidare alla posizione è richiesta la laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Addetto alla vendita/cassiere

La risorsa è inserita all’interno di uno specifico reparto del punto vendita. Le possibili aree d’inserimento sono: Cassa, Drogheria, Latticini e Salumi a libero servizio, Frutta e Verdura, Macelleria, Gastronomia, Pescheria e Panetteria. Il ruolo prevede di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la Clientela nell’acquisto. Per potersi candidare alla posizione è richiesto il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Qualifica Professionale e non è richiesta una pregressa esperienza nel settore.

Gastronomo

L’area di riferimento è la rete vendita. La risorsa sarà inserita all’interno del reparto Gastronomia che offre una selezione completa di pregiate specialità gastronomiche, quali formaggi, salumi, eccellenze dell’estero e piatti pronti al consumo. Il ruolo prevede la preparazione dei prodotti di gastronomia e la loro vendita assistita o a libero servizio, garantendo il massimo livello di qualità, sia in termini di prodotto che di servizio. Per potersi candidare alla posizione è richiesto diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Qualifica Professionale e saranno valutati anche candidati senza esperienza ma motivati a intraprendere un percorso di crescita professionale nel reparto gastronomia.

Farmacista

Il numero dei punti vendita Esselunga in cui è presente la Parafarmacia è in costante crescita e offre interessanti opportunità di inserimento e crescita professionale. L’area di riferimento è la rete Parafarmacie all’interno dei nostri negozi Esselunga. Il ruolo prevede un servizio di assistenza e consulenza specialistica qualificata alla clientela per i prodotti OTC, SOP, integratori, omeopatici e dermocosmesi in osservanza delle norme legislative del settore. Per potersi candidare è necessaria la laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e l’iscrizione all’albo dei Farmacisti.

Addetto al servizio sorveglianza

Il ruolo prevede la tutela del patrimonio aziendale. Previene e contrasta episodi di furto e danneggiamento della merce al fine di garantire la conservazione dei beni aziendali. L’addetto al servizio sorveglianza opera in diversi punti vendita e nelle sue attività son previste l’individuazione di eventi oggettivamente perseguibili, intervento rapido e deciso in prima persona al fine di fermare l’azione di danneggiamento, stesura di report per il monitoraggio degli interventi eseguiti. Per potersi candidare è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la conoscenza del pacchetto Office e una preferibile pregressa esperienza nel settore sicurezza.

Come candidarsi per le posizioni di Esselunga

Per partecipare è necessario registrarsi al sito nella sezione eventi.

I candidati in linea con i requisiti riceveranno una mail e un sms con le indicazioni per proseguire l’iter di selezione che si svolgerà attraverso video-presentazioni e video-colloqui con i recruiter del Talent Acquisition Center di Esselunga.

L’iter di selezione e la formazione

Dopo aver effettuato la registrazione al sito di Esselunga Job, è possibile candidarsi facilmente e con pochi click. Alla candidatura segue un video di presentazione, da girare rispondendo a precise domande di un questionario. Solo successivamente avverrà un possibile video colloquio con i selezionatori Esselunga.

Se questa prima parte dell’iter viene superata, il candidato viene poi invitato a un colloquio di persona al quale, se superato, seguirà l’offer letter, ovvero la proposta formale di Esselunga. Prima di avviare l’attività, ovviamente, ci sarà un periodo di formazione sul campo per poter imparare nel dettaglio il lavoro e la mansione richiesta.