Sentenza Juve, cambia tutto: che succede alla classifica

Il Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni accoglie il ricorso della Juventus in merito al caso plusvalenze. Il tutto viene ora rinviato alla Corte d’Appello Federale per un nuovo processo, ma nel frattempo i bianconeri riottengono i 15 punti di penalizzazione che gli erano stati tolti. E scalano la classifica di Serie A.

Juventus ricorso accolto, 15 punti recuperati

Entrando nello specifico, nel dispositivo il Collegio ha spiegato di aver “accolto i ricorsi di Vellano, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio/FIGC e altri e della Juventus, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus”.

Sono invece stati respinti i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini sulle precedenti squalifiche. Traduzione in concreto: oggi, e in attesa di un nuovo giudizio, con il parziale accoglimento del ricorso la Juventus recupera i 15 punti di penalizzazione precedentemente inflitti. La Juve schizza dunque al terzo posto della classifica di Serie A con 59 punti, dopo Napoli e Lazio (con, rispettivamente 75 e 61 punti), e prima di Roma, Milan e Inter (56, 53 e 51 punti). Tanto basta a cacciare Inter e Milan fuori dalla corsa per la Champions league, almeno per il momento.

“Per noi i punti sono sempre stati 59, come i ragazzi hanno conquistato sul campo. Ora li vediamo visivamente”. Così commenta Massimiliano Allegri, tecnico della Juve. La nuova sentenza è attesa, probabilmente, fra la fine di maggio e inizio giugno. Per la Vecchia signora sono sul tavolo tre scenari: la Juve potrebbe perdere nuovamente i 15 punti, potrebbe perderne meno di 15, oppure potrebbe non perderne affatto. In origine il procuratore federale Giuseppe Chiné di punti di penalizzazione ne aveva chiesti 9.

La Juventus e il caso plusvalenze

Il cosiddetto scandalo plusvalenze riguarda presunti comportamenti scorretti che la Juventus avrebbe messo in atto nella compravendita dei giocatori. Una plusvalenza è il margine di guadagno che una società ottiene dalla vendita di un calciatore, meno la quota di ammortamento del cartellino che era ancora a bilancio. La Juve, nell’ipotesi della procura, avrebbe fatto ricorso a plusvalenze fittizie per ridurre le perdite di bilancio.

La Juventus e la manovra stipendi

Sulla Juve c’è poi l’ombra di un altro filone di indagine, quello legato alla cosiddetta manovra stipendi. La procura della Figc ha da poco annunciato la chiusura delle indagini. In questo filone la decisione di primo grado potrebbe arrivare prima del 30 giugno 2023.

Secondo l’ipotesi accusatoria, la Juventus avrebbe ottenuto un taglio fittizio degli stipendi. I tagli, di conseguenza, avrebbero portato a una riduzione dei costi nei bilanci degli anni 2020 e 2021.

Il tutto nasce dal lavoro della procura di Torino che, dopo aver dato il via alle indagini, ha trasmesso 14mila pagine di atti agli organi di giustizia sportiva.

Juventus – Napoli, dove vederla

Intanto la Juve, come detto, torna sul podio della Serie A. La prossima partita dei bianconeri, Juventus – Napoli, è prevista per domenica 23 aprile alle 20:25. Come tutte le partite della Serie A, anche Juventus – Napoli è visibile in chiaro sulla piattaforma DAZN.

