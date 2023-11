Coppa Davis, Italia in finale: quanto guadagnano gli azzurri se vincono

A quanto ammonta il montepremi per la federazione italiana di tennis e per gli atleti arrivati in finale e quanto potrebbero vincere conquistando la Coppa Davis

Cresce l’attesa per la finale di Coppa Davis tra Italia e Australia, in programma oggi alle 16 al Palacio Deportes Martin Carpena di Malaga. Gli azzurri tornano a giocarsi l'”insalatiera d’argento” 25 anni dopo l’ultima volta, nella sconfitta contro la Svezia del 1998 a Milano. Questa volta la squadra di capitan Filippo Volandri potrà però contare sul più grande talento della storia del tennis italiano: Jannik Sinner. Il 22enne altoatesino ha trascinato la nazionale ribaltando il risultato sia contro l’Olanda ai quarti di finale, sia in semifinale contro la Serbia, riuscendo ad avere la meglio sul numero uno al mondo Novak Djokovic.

Coppa Davis, Italia in finale: a quanto ammonta il montepremi

Grazie a Sinner la nazionale italiana di tennis può concretamente puntare a vincere la seconda Coppa Davis dopo la storica impresa del 1976 in Cile della squadra capitanata da Nicola Pietrangeli, con in campo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli.

Oltre al prestigio sportivo la vittoria del torneo porterebbe all’incasso di un sostanzioso montepremi sia per la federazione sia per i giocatori.

Con la vittoria ai quarti contro l’Olanda Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Bolelli hanno guadagnato 860mila euro (940mila dollari) ciascuno, mentre la Fitp ha incassato 405mila euro.

Battendo la Serbia in semifinale la nazionale azzurra si è assicurata 1 milione di euro a giocatore (1,2 milioni di dollari) e 505mila euro per la federazione.

In caso di vittoria della Coppa Davi da parte dell’Italia il montepremi arriverebbe a 1,6 milioni di euro da dividere tra i giocatori con la federazione che invece porterà a casa 833mila euro. Per la squadra che si classificherà seconda porterà a casa 1,1 milioni di euro con 570mila euro alla federazione.

Coppa Davis, finale Italia-Autralia: le statistiche

Italia e Australia si affronteranno in Coppa Davis per la 13esima volta con un bilancio di 8 vittorie a 4 per gli “aussie”, che non perdono contro gli azzurri dal 1980. La nazionale oceaniana ha battuto gli azzurri in tre finali, tutte in casa, due a Sydney e una a Melbourne, nel 1960, 1961 e 1977.

L’ultima sfida tra le due rappresentative di tennis risale al 1993, quando a Firenze gli australiani vinsero 3-2 nei quarti di finale con il punto decisivo conquistato da Richard Fromberg su Stefano Pescosolido.

Per gli azzurri si tratta dell’ottava finale di Davis, torneo nel quale la nostra nazionale di tennis ha giocato 268 sfide, vincendone 176 vinte e perdendone 92.

L’Australia è la seconda nazione dopo gli Stati Uniti ad aver vinto più volte la Coppa Davis: 28 su 48 finali disputate.

Coppa Davis, dove vedere la finale Italia-Australia

La finale di Coppa Davis tra Italia e Australia si disputerà domenica 26 novembre, a partire dalle 16, dal Palacio Deportes Martin Carpena di Malaga.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e in streaming su NOW, che propone il tennis, la Formula 1, la MotoGp, oltre al grande calcio della Serie A, della Champions, Europa, Conference League e tanto altro ancora.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.