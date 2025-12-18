Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

La Supercoppa Italiana 2025 non è soltanto un appuntamento sportivo di prestigio, ma anche un evento che porta notevoli introiti ai club coinvolti. L’edizione in programma tra il 18 e il 22 dicembre mette infatti in palio un montepremi complessivo di 22,5 milioni di euro, una cifra che rende il torneo particolarmente rilevante anche sotto il profilo finanziario. La formula scelta è quella della Final Four, per la terza volta consecutiva, con quattro squadre partecipanti: Napoli, campione d’Italia in carica, Inter, seconda classificata in Serie A, Bologna, vincitrice della Coppa Italia, e Milan, finalista della stessa competizione.

Come si distribuisce il montepremi

Il montepremi della Supercoppa Italiana 2025 viene suddiviso in base al percorso delle squadre nel torneo. Tutti i club ricevono una quota garantita semplicemente partecipando alla manifestazione, ma l’importo cresce in modo significativo con il passaggio dei turni. Le due squadre che verranno eliminate in semifinale incasseranno 2,4 milioni di euro ciascuna. Si tratta di una cifra comunque rilevante, soprattutto se confrontata con i ricavi di una singola partita di campionato o con i premi di alcune competizioni nazionali.

La squadra che raggiungerà la finale ma non riuscirà a conquistare il trofeo potrà contare su un incasso pari a 6,7 milioni di euro. Il salto economico tra la semifinale e la finale evidenzia quanto il superamento del primo turno sia determinante non solo sul piano sportivo, ma anche su quello dei conti.

Quanto guadagna chi vince la Supercoppa

Il premio più consistente spetta ovviamente alla squadra che solleverà il trofeo. La vincitrice della Supercoppa Italiana 2025 riceverà 9,5 milioni di euro come premio principale. A questa somma si aggiunge un’ulteriore opportunità di guadagno legata agli accordi commerciali con gli organizzatori sauditi.

È infatti previsto un bonus aggiuntivo di 1,5 milioni di euro nel caso in cui la squadra vincitrice disputi un’amichevole contro il club che si aggiudicherà la Supercoppa locale. In questo scenario, l’incasso complessivo per il club vincitore potrebbe arrivare fino a 11 milioni di euro, una cifra che incide in modo concreto sui bilanci stagionali.

Il peso economico per i club italiani

Per società come Napoli, Inter, Milan e Bologna, il montepremi della Supercoppa rappresenta una voce di ricavo importante. In una fase storica in cui i club sono chiamati a mantenere l’equilibrio finanziario, rispettando vincoli di sostenibilità e fair play, introiti di questo tipo assumono un valore strategico. Gli incassi della Supercoppa possono contribuire a coprire parte dei costi legati agli ingaggi, al mercato o agli investimenti infrastrutturali. Anche per il Bologna, realtà con un bacino economico più contenuto rispetto ai grandi club, la partecipazione alla Final Four offre un’opportunità significativa di rafforzamento delle entrate.

Il calendario delle partite

Il torneo prenderà il via giovedì 18 dicembre con la prima semifinale tra Napoli e Milan, seguita venerdì 19 dicembre dalla sfida tra Bologna e Inter. La finale è in programma per lunedì 22 dicembre e vedrà affrontarsi le due squadre vincenti delle semifinali. Ogni partita rappresenta quindi non solo un passaggio sportivo, ma anche uno step economico preciso, con premi che aumentano progressivamente fino al massimo previsto per la squadra vincitrice.

La Supercoppa Italiana 2025 si giocherà per la sesta volta a Riyadh. Il contratto con l’Arabia Saudita prevede almeno un’altra edizione entro il 2028, anche se è già esclusa l’ipotesi del 2026, anno in cui il Paese ospiterà altre competizioni internazionali.