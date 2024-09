Fonte: ANSA GP Emilia Romagna di MotoGP in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

La MotoGP torna in pista dopo un weekend di pausa, e lo fa ancora una volta in Italia. Dopo la tappa del GP di San Marino, infatti, il paddock delle due ruote resta a Misano, dove andrà in scena il GP dell’Emilia Romagna. Un altro appuntamento che darà la possibilità a Bagnaia di seguire il passo di Martin, se non addirittura di superarlo, in classifica iridata, col due volte campione MotoGP della Ducati distante solo 7 punti dal pilota spagnolo di Ducati Prima Pramac.

In moto col lutto nel cuore

Un weekend, il secondo di fila, a Misano Adriatico per la MotoGP che vede sempre più entrare nel vivo la lotta per il titolo mondiale. Ma oltre a essere il secondo fine settimana consecutivo in Italia (anche se il precedente era considerato GP di San Marino), sarà la gara del dolore per tanti piloti in pista.

L’Italia dei motori, e non solo, è infatti in lutto per la morte di Luca Salvadori, 32enne deceduto in gara in Germania durante l’International Road Racing Championship il 14 settembre a Frohburg. Un ragazzo che il paddock del Motomondiale conosceva bene, perché Luca aveva un passato in MotoE e orbitava nel mondo Ducati.

Un giovane talento delle due ruote che non ha avuto fortuna per il massimo campionato iridato, ma che si è sempre fatto volere bene, entrando con discrezione nei box anche con la sua seconda passione, quella del racconto che lo aveva fatto balzare agli onori della cronaca social grazie al suo lavoro da youtuber.

E così da Pecco Bagnaia a Enea Bastianini, passando per tutti gli altri italiani pista (Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Bezzecchi) tutti lo conoscevano e stimavano. E poche settimane fa, in un evento Ducati, era entrato in pista con i campioni, “sfidando” anche Marc Marquez.

A Misano, nel GP dell’Emilia Romagna, la MotoGP farà certo omaggio a questo giovane scomparso troppo presto e mentre faceva quello che amava. E da Bagnaia in primis, gli italiani proveranno a rendere la domenica di gara indimenticabile, magari tingendola d’azzurro in onore di Luca Salvadori.

MotoGP Emilia Romagna, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote a Misano.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 20 settembre

Ore 9-9.35: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.50-10.30: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.45-11.30: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15-13.50: Moto3 – prove libere 2

Ore 14.05-14.45: Moto2 – prove libere 2

Ore 15-16: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 21 settembre

Ore 8.40-9.10: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.25-9.55: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.10-10.40: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.50-11.30: MotoGP – qualifiche

Ore 12.50-13.30: Moto3 – qualifiche

Ore 13.45-14.25: Moto2 – qualifiche

Ore 15: MotoGP – Sprint Race

Domenica 22 settembre

Ore 8.40-8.50: MotoGP – warm up

Ore 10: Moto3 – gara

Ore 11.15: Moto2 – gara

Ore 13: MotoGP – gara