Fonte: QuiFinanza Il Rapporto Sport 2024 ha analizzato l'apporto dello sport al Pil, gli investimenti e il suo impatto sociale

Presentato il 24 gennaio 2025 a Roma Rapporto Sport 2024, l’analisi condotta da Sport e Salute (Ses) e l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc). Nella cornice del Circolo del Tennis Foro Italico, sono emersi alcuni dati rilevanti per tutto il comparto. Il contributo dello sport al valore aggiunto italiano è stato di circa 24,7 miliardi di euro (nel 2022, con un aumento del 12,6% rispetto all’anno precedente) e un contributo al Pil nazionale pari a circa l’1,38%.

L’evento, moderato dalla giornalista Lavinia Spingardi, ha coinvolto diverse personalità del mondo istituzionale, come il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Presenti anche il presidente dell’Istituto per il Credito sportivo e culturale Spa, Beniamino Quintieri, il presidente di Sport e salute Spa, Marco Mezzaroma, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente del Cip, Luca Pancalli.

I pilastri del nuovo Rapporto Sport

Il Rapporto si inserisce nell’ambito di un progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani finalizzato alla costruzione di un Osservatorio nazionale dedicato al settore sportivo. I due pilastri dell’edizione 2024 sono:

il Pil dello sport , con una stima del valore aggiunto dello sport e della dimensione occupazionale;

, con una stima del valore aggiunto dello sport e della dimensione occupazionale; la domanda e l’offerta di sport, che analizza i livelli di pratica sportiva e di sedentarietà della popolazione italiana, arricchita con i dati del nuovo Rasd (il Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) e da una mappatura del parco impiantistico sportivo sulla base dei dati del Censimento Nazionale.

412mila italiani lavorano nello sport

Nel 2022 il settore dello sport ha raggiunto una dimensione economica pari a 24,7 miliardi di euro, in crescita del 12,6% rispetto all’anno precedente, con un contributo al Pil nazionale dell‘1,38%. Il rapporto evidenzia una crescita del valore aggiunto rispetto al 2021 superiore a quella dell’intera economia italiana (+12,6% rispetto al 6,8%).

Per quanto riguarda i nostri connazionali, è stato rilevato un aumento degli occupati nella filiera estesa dello sport con 412mila addetti (+2,6%).

Ad aumentare è anche il numero degli italiani che praticano attività sportiva: nel 2023 sono stati 37,1 milioni, pari al 64,8% della popolazione.

Il Modello Italia per ridurre le diseguaglianze

“Il Rapporto Sport 2024 racconta tutte le forme e le espressioni socio-economiche dello sport italiano mettendo a nostra disposizione uno strumento di analisi che rappresenta un nuovo punto di partenza per orientare le politiche sportive e indirizzare lo sviluppo, la promozione e la diffusione dello sport per tutti”, ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“I dati contenuti in questo studio devono contribuire alla pianificazione di progetti, iniziative e investimenti per rendere lo sport accessibile, offrire opportunità, per ridurre le distanze e contrastare le dispari opportunità di genere, condizione economica e territoriali”, ha rimarcato.

“Lo sport può e deve diventare una premessa indispensabile per il benessere delle nostre comunità e dell’intera Nazione: per questo lavoriamo per il consolidamento di un Modello Italia ispirato da una visione organica e sistemica, capace di dare piena attuazione alla presenza dello sport in Costituzione”, ha concluso, parlando un “prezioso lavoro” portato avanti con la “volontà comune di rafforzare lo sport, quale difesa immunitaria, individuale e sociale”.