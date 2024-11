Slovan Bratislava-Milan, Inter-Lipsia e Young Boys-Atalanta in Champions: dove vederle in Tv

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Milan, Atalanta e Inter, Christian Pulisic,, Mateo Retegui e Lautaro Martinez

Torna lo spettacolo della Champions League e le italiane in campo martedì per la quinta giornata possono approfittare di tre incontri favorevoli contro tre squadre in fondo alla classifica. Inter e Atalanta vogliono mantenere la stessa velocità di crociera con la quale viaggiano in Serie A e puntare allo scatto decisivo verso gli ottavi di Champions.

La formazione guidata da Gian Piero Gasperini non sembra intenzionata ad accontentarsi delle due vittorie e due pareggi raccolti finora in Europa, quanto piuttosto di mostrare anche in Svizzera contro lo Young Boys il ritmo martellante che l’ha portata seconda in campionato. Un’opportunità da non lasciarsi scappare, come quella della squadra di Simone Inzaghi, che ospita a San Siro un Lipsia con quattro sconfitte su quattro. Obbligo di vittoria per il Milan impegnata contro l’ultima del girone unico, lo Slovan Bratislava, soprattutto dopo l’impresa a Madrid contro il Blancos.

I numeri

Due precedenti in Europa tra la squadra slovacca e i rossoneri, entrambi terminati a favore della formazione italiana nel secondo turno di qualificazione della Champions 1992-93 (0-1 in trasferta e 4-0 a Milano).

Dopo le vittorie contro Club Brugge e Real Madrid, il Milan potrebbe vincere tre partite consecutive segnando più di due gol: l’ultima volta risale alla Champions 2004/05, persa nella finale di Istanbul contro il Liverpool.

Due incontri fin qua anche tra Young Boys e Atalanta nella storia di tutte le competizioni europee, con una vittoria della Dea per 1-0 a Bergamo e un pareggio per 3-3 a Berna nei gironi dell’edizione 2021-2022 del massimo torneo.

Contro le squadre italiane gli svizzeri hanno vinto soltanto una delle ultime otto partite in Europa, in casa contro la Juventus nel dicembre 2018 (2-1). L’ultima sconfitta lo scorso 23 ottobre contro l’Inter per 0-1.

Proprio i nerazzurri incontreranno per la prima volta in assoluto il Lipsia, nonostante abbia affrontato 13 squadre tedesche, vincendo però soltanto tre delle ultime 11 partite in Champions League contro avversari provenienti dalla Germania.

Per il Lipsia si tratterà della prima trasferta in Italia nella storia della competizione, ma i precedenti contro Napoli e Atalanta in Europa League sono positivi: successi per 3-1 al San Paolo nel 2018 e 2-0 a Bergamo nel 2022.

Dove vedere le partite in streaming e in Tv

Slovan Bratislava-Milan sarà trasmessa su Sky a partire dalle 18.45 di martedì 26 novembre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Inter-Lipsia sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di martedì 26 novembre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW.

Young Boys-Atalanta si potrà vedere sempre su Sky a partire dalle 21 di martedì 26 novembre, sui canali di Sky Sport (253) e Sky Sport Max (205), oltre che in streaming su NOW.