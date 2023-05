L’INPS svende i suoi tesori immobiliari: le offerte di maggio

L’Inps continua a vendere le sue proprietà immobiliari, notizia che fa gola a chi sia a caccia di ghiotte occasioni per abitazione, attività professionale o investimento. Non solo uffici, ma anche appartamenti, negozi, magazzini e pertinenze (box, posti auto, cantine e soffitte). A maggio le nuove aste immobiliari Inps sono previste in tre tranches dal 9 al 12 maggio, dal 15 al 18 maggio e dal 22 al 26 maggio. È lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale a darne notizia, tramite il suo portale.

Come partecipare a un’asta immobiliare Inps

Per prima cosa occorre rendersi conto di ciò che si intende acquistare. Le visite agli immobili dell’asta sono prenotabili esclusivamente tramite l’apposito form messo a disposizione dall’Inps.

Per partecipare all’asta occorre presentare un’offerta segreta per l’asta senza incanto. Poi il notaio nominato dall’Istituto stilerà una graduatoria delle offerte. In caso più persone abbiano presentato offerta per lo stesso immobile e in caso tali offerte siano tutte valide, di pari importo ed ex‐aequo al primo posto della graduatoria allora il notaio darà il via all’asta con incanto, ovvero la presentazione di offerte in busta chiusa. Busta “digitale”, in questo caso.

Gli immobili Inps saranno infatti venduti tramite Ran (Rete aste notarili), sistema informatico di gestione delle aste telematiche realizzato dal Consiglio nazionale del notariato. E tramite collegamento dagli studi notarili presenti sul territorio italiano gli aspiranti acquirenti potranno partecipare alle aste via web effettuando i loro rilanci. La sicurezza delle operazioni è garantita dai notai.

Come funziona un’asta telematica con incanto

L’aspirante acquirente di un immobile all’asta deve recarsi presso un qualsiasi studio notarile aderente al sistema Ran per depositare la cauzione e fare le offerte. Il cittadino dovrà nuovamente recarsi dallo stesso notaio dove ha già presentato l’offerta nel giorno e nell’ora stabiliti da ciascun bando. L’asta si svolgerà in maniera telematica e vedrà collegati tutti i notai interessati. Sarà il professionista a comunicare ai partecipanti tutte le offerte che arriveranno, così che ciascun aspirante possa rilanciare, se interessato.

Aste immobiliari Inps maggio 2023

Qui sotto il recap delle aste immobiliari Inps:

(comuni – bando – termine per la presentazione delle offerte – data dell’asta)

Bergamo, Cremona, Milano, Mantova – bando 23001 – scadenza alle ore 17:00 dell’8 maggio 2023 – asta dal 9 al 12 maggio;

– bando 23001 – scadenza alle ore 17:00 dell’8 maggio 2023 – asta dal 9 al 12 maggio; Padova, Rovigo, Treviso – bando 23002 – scadenza alle ore 17:00 del 12 maggio 2023 – asta dal 15 al 18 maggio;

– bando 23002 – scadenza alle ore 17:00 del 12 maggio 2023 – asta dal 15 al 18 maggio; Vicenza – bando 23003 – scadenza ore 17:00 del 19 maggio – asta dal 22 al 26 maggio.

Per approfondire e partecipare si rimanda al sito ufficiale con i bandi d’aste Inps in corso a maggio 2023.

L’Inps specifica che tutte le informazioni sugli immobili in asta sono disponibili sul sito del Notariato (raggiungibile cliccando i link messi a disposizione sul portale). L’Istituto, pertanto, non risponderà alla richiesta di ulteriori documentazioni e informazioni.

Qui il form per prenotare una visita agli immobili Inps all’asta.

Sale il mercato delle aste immobiliari

In tutto il mondo la spinta dell’inflazione e la stretta sui tassi d’interesse stanno spingendo sempre più persone a rivolgersi al mercato delle aste per l’acquisto di un immobile. Da una ricerca emerge che acquistare un immobile all’asta permette un risparmio del 30% sul valore di mercato.