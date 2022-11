Consumi, quali sono le fasce orarie in cui si spende meno

Il peso delle bollette sta crescendo sempre di più. Per evitare un salasso a fine mese ci sono dei modi per risparmiare e tenere sotto controllo le spese. Delle semplici indicazioni possono venire in aiuto per risparmiare su luce e gas. Non è un’informazione molto diffusa, ma a pari quantità di energia elettrica consumata, in alcune fasce orarie si paga di meno, rispetto ad altri momenti della giornata.

(Sconto in bollette per chi consuma meno di un anno fa: ecco come ottenerlo)

Perché esistono fasce diverse

I consumi generali non sono fissi durante la giornata, ma ci sono forti oscillazioni. La domanda di energia elettrica è infatti più alta in alcune fasce orarie rispetto ad altre e aumenta anche in alcuni giorni della settimana. Durante il giorno, ad esempio, c’è una richiesta molto più alta di energia rispetto alle ore notturne.

La causa è abbastanza semplice: gli esercizi commerciali, gli uffici e le imprese sono aperti negli orari diurni, consumando di conseguenza molta energia. Di contro, di sera e nei fine settimana, essendo le attività generalmente chiuse, la richiesta di elettricità si riduce. Perciò, quando si vuole risparmiare stando attenti alle spese, è fondamentale controllare le fasce orarie e i propri contratti.

Quali e quante sono le fasce orarie

Se si è optato per un contratto biorario, che prevede quindi un costo minore di sera e nei giorni festivi, l’uso degli elettrodomestici è raccomandato di notte e nei weekend, quando il consumo elettrico è minore e si tagliano drasticamente i costi in bolletta. Le fasce possono essere divise in tre classi differenti, a ognuna coincide un diverso consumo di elettricità e quindi un prezzo diverso:

Ore di punta (F1) : questa fascia orario va dalle 8.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di festività nazionali.

: questa fascia orario va dalle 8.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di festività nazionali. Ore intermedie (F2) : dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23, il sabato dalle 7.00 alle 23.00, tutti i giorni escludendo le festività nazionali.

: dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23, il sabato dalle 7.00 alle 23.00, tutti i giorni escludendo le festività nazionali. Tutte le sere e i fine settimana (F3): questa fascia va dalle 23.00 alle 7.00. la domenica e i festivi nell’arco dell’intera giornata.

Le tariffe monorarie e biorarie

Le tariffe monorarie prevedono un prezzo unico per tutte e tre le fasce orarie. Nelle tariffe biorarie, invece, il prezzo di F2 è uguale al prezzo di F3. In questo caso è importante scegliere una fascia oraria unica, chiamata F2+3 o in alternativa F23. Normalmente, le tariffe biorarie hanno un prezzo dell’elettricità più basso nella fascia F23 in confronto alla fascia F1. Il prezzo di una tariffa monoraria è a metà tra il prezzo F1 e quello F23 di una tariffa bioraria.

A completare lo schema tariffario ci sono le tariffe triorarie che prevedono prezzi diversi per le tre fasce orarie. Le offerte biorarie e quelle triorarie, sono convenienti per gli utenti e le famiglie che concentrano i consumi elettrici domestici nella fascia F23 oppure, per il caso delle triorarie, nelle fasce F2 e F3. In queste fasce il prezzo dell’energia è percettibilmente più basso e, di conseguenza, a parità di consumo rispetto alle tariffe monorarie, permetterà un notevole risparmio per l’utente a fine mese.