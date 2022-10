Quanto consumano gli elettrodomestici? I prezzi, all’ora

Aumentano i prezzi delle bollette e anche le possibilità di un uso razionato dell’energia: ma in casa, ogni giorno, quanto spendiamo utilizzando i più comuni elettrodomestici e dispositivi elettronici? Forno, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie ma anche televisore, phon e ricarica di cellulare: quali di questi consuma di più?

Per rispondere a questa domanda ci vengono incontro i dati resi noti dall’indagine realizzata da Facile.it e pubblicata da Il Messaggero.

Frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, forno e televisore: quanto consumano gli elettrodomestici di uso comune in casa? I prezzi, all’ora

Dal report sui consumi in casa è possibile estrarre quelli che sono i dati relativi agli elettrodomestici di comune utilizzo quotidiano. Per esempio: tra frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, forno e televisore, quanto spendiamo giornalmente? Ad ogni ora di utilizzo corrisponde un costo preciso, ovvero:

un frigorifero , se non è della classe energetica più alta, arriva a consumare quasi 1 euro al giorno per stare acceso;

, se non è della classe energetica più alta, arriva a consumare quasi 1 euro al giorno per stare acceso; il forno costa fra i 46 e 73 centesimi a cottura, a seconda del livello di efficienza;

costa fra i 46 e 73 centesimi a cottura, a seconda del livello di efficienza; una lavatrice , se di classa alta, arriva a costare 53 centesimi l’ora, mentre per i modelli che consumano di più si possono spendere fino a 88 centesimi l’ora;

, se di classa alta, arriva a costare 53 centesimi l’ora, mentre per i modelli che consumano di più si possono spendere fino a 88 centesimi l’ora; la lavastoviglie , per ogni ciclo da 13 coperti, può far spendere tra 55 e 88 centesimi;

, per ogni ciclo da 13 coperti, può far spendere tra 55 e 88 centesimi; la tv, accesa per un’ora, costa tra i 3 e i 12 centesimi (anche in questo caso il prezzo oscilla a secondo del modello più o meno vecchio e/o a basso consumo).

Da una prima lettura, quello che emerge è che la scelta di affidarsi a elettrodomestici a basso consumo (qui come leggere le nuove etichette) – oltre che a far bene all’ambiente – risulta essere anche la migliore scelta per quanto riguarda l’impatto sulle finanze personali e familiari. Per esempio, il costo di utilizzo del frigo si riduce a 27 centesimi in un giorno se si tratta di un modello di classe energetica più efficiente (qui quelli in offerta su Amazon). Può sembrare una cifra irrisoria ma, di fatto, riduce la spesa annua da 350 euro a 98 euro circa l’anno.

Phon, connessione wi-fi e ricarica smartphone: quanto spendiamo all’ora?

L’analisi di Facile.it si è concentrata anche sui costi dei dispostivi elettronici più utilizzati in casa. Tra questi ci sono il phon, il router per la connessione wi-fi e i caricatori per smartphone, tablet e i vari dispositivi elettrici.

Quello che è emerso è che:

il phon è quello che costa di più , infatti i capelli dieci minuti con un modello da 2mila watt in bolletta pesa per 22 centesimi (quasi 70 centesimi per un’ora di utilizzo, tendenzialmente più di una lavastoviglie di classe energetica non bassa e del frigo acceso tutto il giorno);

, infatti i capelli dieci minuti con un modello da 2mila watt in bolletta pesa per 22 centesimi (quasi 70 centesimi per un’ora di utilizzo, tendenzialmente più di una lavastoviglie di classe energetica non bassa e del frigo acceso tutto il giorno); a costare meno, invece, il prezzo di un’ora di ricarica di un telefonino con un caricabatterie standard da 5 watt è una frazione di centesimo di euro (0,003);

con un caricabatterie standard da 5 watt è una frazione di centesimo di euro (0,003); il router del wi fi, generalmente sempre acceso, consuma circa 13 centesimi al giorno, una cinquantina di euro all’anno.

Ai costi sopra esposti il portale è arrivato tenendo in considerazione i consumi dichiarati nelle etichette energetiche dei singoli elettrodomestici (qui come leggere le nuove etichette) e dei prezzi di riferimento dell’energia nel mercato tutelato, tutti valori aggiornati ad oggi. Si tratta di stime indicative ma, tenendo conto degli aumenti annunciati (qui le previsioni per questo autunno) le cifre potrebbero ancora aumentare. Inoltre, come ripetuto più volte, va tenuto conto che la spesa reale dipende dal tipo di apparecchio, da come viene usato e dallo stato di manutenzione.

Dove comprare elettrodomestici a basso consumo a prezzo scontato

Ricordiamo che sono tantissimi i modelli di elettrodomestici in commercio: si possono acquistare sia nei negozi fisici che online. Su Amazon, per esempio:

