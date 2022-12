Assegno unico, chi l’ha già preso quest’anno cosa deve fare nel 2023?

L’INPS ha pubblicato un comunicato in cui vengono spiegate le procedure per riottenere o ottenere per la prima volta l’Assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico per il 2023. Ovvero il sostegno economico pensato per le famiglie e attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli con disabilità. L’importo spettante varia in base alla condizione economica, certificata dall’Isee valido al momento della domanda, e tiene conto dell’età e del numero dei figli.

L’assegno è definito unico perché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi mirati al sostegno della genitorialità e della natalità, e universale in quanto viene garantito, almeno in misura minima, a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 40 mila euro.

Come rinnovare l’assegno unico e universale per i figli a carico per il 2023

Tutti i cittadini che nel corso del periodo andato da gennaio 2022 a febbraio 2023 hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione automatica della prestazione da parte dell’Inps a partire dal 1° marzo 2023. Non dovranno dunque presentare una nuova domanda. Rimane però obbligatorio il rinnovo dell’Isee per poter usufruire dell’importo completo.

Il rinnovo automatico dell’Auu, si legge nel comunicato dell’Inps, è una misura di semplificazione per gli utenti, che è stata realizzata attraverso i fondi garantiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Pnrr), che interviene anche sulle banche dati dell’Istituto, offrendo un servizio innovativo.

Attenzione alle variazioni delle informazioni: cosa bisogna comunicare all’Inps

I dati per il rinnovo della domanda saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Inps, che procederà alla liquidazione del beneficio in continuità con l’anno precedente. Tuttavia i richiedenti dovranno comunicare eventuali variazioni delle informazioni contenute nella domanda di Assegno unico trasmessa prima del 28 febbraio 2023.

A titolo di esempio devono essere modificate le seguenti voci per integrare tempestivamente la domanda trasmessa.

Numero di figli.

Variazione della condizione di disabilità.

Separazione.

Variazione dell’Iban.

Raggiungimento della maggiore età di un figlio.

Come presentare per la prima volta la domanda per l’assegno unico e universale

Chi invece non ha mai fruito dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, anche in caso di non accoglimento di domanda presentata prima del 28 febbraio 2023, potrà presentare una nuova domanda attraverso i seguenti canali.

Servizio online.

Contact center.

Patronato.

App Inps Mobile.

Per le domande presentate entro il 30 giugno 2023, l’Auu è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo.

Obbligo di presentazione della Dichiarazioni sostitutiva unica 2023 per tutti

Sia i vecchi che i nuovi beneficiari hanno l’obbligo di presentare la nuova Dichiarazione sostitutiva unica per il 2023, con i cambiamenti di cui vi abbiamo parlato qua, per il rinnovo dell’Isee. In assenza di una nuova Dsu correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.

Per il prossimo anno è previsto un aumento dell’importo dell’Assegno unico, come vi abbiamo anticipato qua. Potete trovare qua la tabella che riassume tutte le variazioni.