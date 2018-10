Spread alto: meglio mutuo a tasso fisso o a tasso variabile?

editato in: da

Lo spread continua la sua ascesa provocando molta preoccupazione tra gli italiani intestatari di un mutuo a tasso variabile. Il timore, infatti, è che con l’aumento dello spread ci sia un aumento notevole dei tassi di interesse, facendo così aumentare l’importo della rata mensile. C’è meno preoccupazione, invece, tra quelli che hanno un mutuo a tasso fisso, i quali è proprio in occasioni come queste che ritengono di aver fatto la scelta giusta, accettando un tasso di interesse più alto rispetto a quello attuale, ma allo stesso tempo avendo la garanzia che la rata del mutuo resti invariabile nel tempo.

L’Aumento della rata è certo?

Non è corretto sostenere che l’aumento del differenziale tra Btp Bund comporta un aumento automatico dei tassi di interesse dei mutui. Quando si parla di spread dei mutui non si fa riferimento a questo differenziale bensì al margine di guadagno che applica la banca, che si aggiunge al parametro di riferimento – che può essere il tasso Euribor (mutuo variabile) o Eurirs (mutuo fisso) – così da determinare il tasso finale su cui il cliente paga le rate del piano ammortamento. A tal proposito è importante sottolineare che attualmente i tassi di interesse dei mutui a tasso variabile sono decisi in base all’indice Euribor. Non c’è nessuna influenza, quindi, da parte dello spread Btp decennali e Bund tedeschi. Fino a quando non ci sarà un aumento del tasso Euribor chi ha un mutuo a tasso variabile può stare tranquillo.

Fisso/Variabile

Se, tuttavia, non ve la sentite di rischiare e volete essere tranquilli per il futuro vi consigliamo di stipulare un mutuo a tasso fisso. Concludiamo con un esempio a sostegno della nostra tesi. Molti di voi sicuramente ricorderanno il 2011 quando con la crisi del governo Berlusconi lo spread toccò il massimo storico di 575 punti. In quell’occasione il tasso Eurirs che determina i mutui a tasso fisso è sceso, fino ad arrivare sotto il 3%. Lo stesso successe per il tasso Euribor 3 mesi che si applica per i mutui a tasso variabile: nonostante la salita inesorabile dello spread, quindi, il tasso continuò a scendere toccando quota 1,36.

Cosa cambia per chi ha già un mutuo

“Di certo è comunque necessario affrontare l’argomento da due differenti prospettive” – spiega Ivano Cresto, Responsabile mutui di Facile.it – “quella di chi il mutuo lo ha già e quella di chi, invece, ha intenzione di chiederlo in futuro”. “I primi, chiarisce Cresto, “possono tirare un sospiro di sollievo. Sia se hanno sottoscritto un finanziamento a tasso fisso – che in quanto tale garantisce una rata costante per tutta la durata del contratto – sia se hanno scelto il tasso variabile perché, in questo caso, a guidare l’andamento e le variazioni degli interessi è l’Euribor; indice non connesso all’andamento dello spread Btp-Bund”.

L’Euribor è legato, da un lato ai tassi a cui un panel di banche europee si scambiano denaro tra loro e, dall’altro, al tasso sui depositi stabilito dalla BCE. “Paradossalmente”, sottolinea Cresto “visto che l’Euribor è dipendente dalla politica dei tassi applicata dalla BCE, qualora lo scenario di tensione dei mercati dovesse prolungarsi e contagiare altri Paesi europei, la Banca potrebbe addirittura decidere di intervenire ulteriormente sugli indici, se non per ridurli – visto che sono ormai da tempo in negativo – quantomeno per rimandarne l’aumento che, stando alle previsioni, potrebbe arrivare a partire da settembre 2019”.

Cosa cambia per chi ha intenzione di chiedere un mutuo

Qui, invece, non c’è da stare allegri. Lo scenario potrebbe infatti cambiare se si prendono in considerazione i mutui che verranno erogati in futuro. Questi potrebbero effettivamente scontare un aumento dei tassi di interesse, così come spiega Cresto “quello che accadrà ai nuovi mutui dipenderà molto da quanto lo spread Btp-Bund aumenterà e, soprattutto, dal periodo di tempo in cui rimarrà alto. È comunque possibile ipotizzare un aumento dei tassi di interesse per i mutui che verranno erogati in futuro, ma anche in questo caso il rincaro non sarà determinato direttamente dall’andamento dello spread Btp-Bund, né tantomeno dall’aumento di Euribor o Eurirs, quanto piuttosto dalla politica applicata dalle singole banche”.

Il costo del mutuo che il cliente deve sostenere, è bene ricordarlo, è determinato da due componenti; il tasso derivante dagli indici europei (Eurirs o Euribor a seconda che si tratti di un tasso fisso o di uno variabile) e lo spread bancario, diverso da quello Btp – Bund, rappresentante una maggiorazione dell’interesse che definisce il guadagno che l’istituto di credito otterrà dalla concessione del finanziamento.

Sebbene non in modo diretto ed immediato, un legame tra lo spread bancario e quello Btp – Bund esiste.

Negli ultimi anni il mercato italiano dei mutui, grazie anche alla diffusione delle surroghe e ad una più serrata competizione tra gli istituti di credito, è stato caratterizzato da una graduale riduzione, se non in alcuni casi addirittura l’azzeramento, degli spread bancari (e dei guadagni) dei singoli istituti sui finanziamenti erogati ai privati per l’acquisto di un immobile.

Se lo spread Btp – Bund dovesse rimanere alto a lungo, il costo del denaro sarebbe maggiore e questo potrebbe avere delle conseguenze negative sui bilanci delle banche che, per far fronte alla situazione, potrebbero decidere di aumentare il loro margine di guadagno sui mutui e quindi aumentare gli interessi pagati dai futuri mutuatari.

