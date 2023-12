Fonte: 123RF Calano i mutui a tasso fisso

Il mutuo a tasso fisso diventa più conveniente: da alcune settimane le rate iniziano a scendere, dopo le corse al rialzo degli ultimi mesi. La previsione è che con il nuovo corso intrapreso dalle banche centrali, che hanno allentato la stretta monetaria, il costo dei mutui possa continuare a decrescere.

Mutuo a tasso fisso più basso oggi

Il livello dei tassi di interesse in Europa è salito in poco più di un anno al 4,5%. Ora l’inflazione in ritirata e il rallentamento dell’economia dovrebbero spingere la Banca centrale europea a ridurre i tassi. Secondo gli analisti il primo taglio di 25 punti base potrebbe arrivare a marzo, seguito da un ulteriore taglio a giugno. Per la seconda metà del 2024 si attende un altro taglio dello 0,5%.

Mutuo a tasso variabile invariato

Irs, il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso detto anche Eurirs, va calando e alleggerisce così il costo dei prestiti. Invece l’indice Euribor, a cui sono legati i mutui a tasso variabile, per ora non evidenzia spostamenti di rilievo.

“La riduzione dei tassi reali dei mutui registrata nel mese di dicembre rispecchia le attese dei mercati riguardo una pausa ai rialzi del costo del denaro, decisa dalle banche centrali nelle riunioni degli ultimi mesi dell’anno”, spiegano gli esperti del gruppo Bnl Bnp Paribas. C’è prudenza rispetto a una riduzione dei tassi nel breve termine “poiché la strategia in termini di riduzione dell’inflazione non è ancora giunta completamente a termine”.

Mutui: simulazione della rata mensile e risparmio

Le rilevazioni di Facile.it effettuate per Il Messaggero denotano come il miglior tasso fisso disponibile al momento per un mutuo da 126mila euro in 25 anni ha un tasso del 3,36% a fronte di una rata di 600,13 euro al mese.

Solo due mesi fa lo stesso prodotto veniva offerto a ben altre condizioni: tasso al 4,1% con una rata di 662,99 euro. In sintesi, chi stipula un mutuo a tasso fisso oggi riesce a risparmiare sulla rata circa il 10% rispetto a chi ha acceso un mutuo solo 8 settimane fa. Il risparmio, su 25 anni di finanziamento, arriva a 18.858 euro.

Il Giornale riporta i calcoli dell’ufficio studi di Telemutuo: considerando un finanziamento da 100mila euro, con il tasso fisso per i mutui slittato dal 3,67% al 3,05%, si va verso una rata mensile ridotta di 31,63 euro a 20 anni e ridotta di 33,28 euro a 30 anni. A fine ammortamento il risparmio è compreso tra 7.951 e 11.980 euro.

Con un prestito di 200mila euro, il risparmio viaggia sui 63,26 euro al mese a 20 anni e sui 66,56 euro a 30. A fine ammortamento il risparmio è di, rispettivamente, 15.182 euro e 23.961 euro.

Tan mutuo oggi più basso

Anche i tassi fissi medi si assestano sul 3,5%, con una rata media di 630 euro. A ottobre erano al 4% con un costo mensile di 668 euro per una differenza di quasi 40 euro al mese. Il risparmio, al termine del finanziamento, è pari a 11.400 euro.

Fino ad oggi i tassi alti avevano messo il freno a mano al settore immobiliare e al mercato dei prestiti.