Fonte: 123RF Lingotti d'oro

Uno degli ultimi luoghi nei quali si potrebbe mai pensare di acquistare oro, in qualsiasi forma, men che meno in lingotti, è proprio un supermercato. Eppure è esattamente questo che sta accadendo. Un’operazione dal successo clamoroso, che ha dato vita a un vero e proprio caso internazionale, con chance di imitazione all’estero magari. Il tutto infatti non sta avvenendo in Italia, ma se qualcuno ha in programma una vacanza oltreoceano, potrebbe approfittarne.

Lingotti d’oro nel carrello della spesa

Questa storia incredibile si sta concretizzando in una delle catene di supermercati più famose degli Stati Uniti. Si tratta di Costco, che qualcuno potrebbe conoscere grazie ad alcune scene di serie TV o film americani. Se fino a poco tempo fa era nota soltanto per i prezzi stracciati, oggi fa notizia grazie all’idea di vendere dei veri e propri lingotti d’oro.

Considerando il valore del prodotto e, di conseguenza, l’enorme rischio che ci correrebbe nell’acquistarlo al dettaglio, di persona, per poi magari caricarlo nel bagagliaio, nessun lingotto ha mai trovato spazio nei reparti fisici. La vendita è disponibile soltanto online. Ogni lingotto riporta stampata l’effige che Costco chiama la “dea svizzera della fortuna Veriscan”. È proprio dalla Svizzera che l’oro in questione proviene. Si tratta di singole unità da ben 34 carati, con un valore di 1900 dollari.

Un vero e proprio investimento, che ha spinto tantissimi a cimentarsi nell’affare. Considerando la crisi economica che stiamo vivendo, sembra strano pensare ai clienti di un supermercato che “litigano” per dei lingotti d’oro. Al tempo stesso, però, il valore è destinato ad aumentare e in molti ritengono che accumularne quanti più possibile sia una mossa decisamente saggia per il futuro.

Considerando poi come lo stipendio medio annuo negli Stati Uniti si attesti oggi sui 69mila dollari, stando ai dati ufficiali, è facile capire come la cifra possa non essere così “spaventosa” come in Italia, dove la media mensile è di 1600 euro.

Le condizioni

Considerando come si sia registrato un clamoroso successo per quest’offerta, Costco ha dovuto porre dei limiti. In merito si è espresso Richard Galanti, responsabile finanziario della catena. Ha spiegato come ogni singola spedizione venga venduta, fino all’ultimo lingotto, in poche ore. L’azienda ha quindi pensato di limitare la vendita a sole due unità per singolo cliente.

Un limite aggirabile facilmente, a dire il vero, ma non si tratta dell’unica condizione messa in atto da Costco. Dei lingotti d’oro non sono di certo paragonabili ad altri prodotti in offerta al supermercato. È facile capire come si debbano attuare delle regole differenti e specifiche per il caso.

Non è possibile in nessun caso restituire quanto acquistato. Prima di procedere con il pagamento sarebbe infatti bene pensarci in maniera approfondita. Al fine di procedere con l’acquisto, inoltre, è obbligatorio essere membri Costco. Ciò vuol dire sottoscrivere un abbonamento, che ha un costo variabile tra i 60 e i 120 dollari all’anno, a seconda delle modalità scelte.

Occorre precisare, infine, come quest’operazione stia ottenendo una gran pubblicità internazionale, per il bene della catena, ma i lingotti Veriscan, così come altri modelli, non sono offerti in esclusiva nel supermercato.