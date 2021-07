Di quanti soldi avresti bisogno per vivere serenamente in pensione?

editato in: da

È probabile che tu abbia riflettuto su quanto ti costerà la vita da pensionato, come vi provvederai e come otterrai il reddito necessario per vivere questa nuova fase. Fisher Investments Italia ha predisposto un documento contenente una serie di domande: le tue risposte ti aiuteranno a pianificare la tua pensione.

Se vuoi organizzare le spese che dovrai sostenere quando smetterai di lavorare, devi sapere che si dividono in due gruppi: essenziali e voluttuarie. Inoltre, dovrai considerare anche l’inflazione e il tuo orizzonte temporale.

Per spese essenziali intendiamo quelle su cui non eserciti alcun controllo e di cui non puoi fare a meno. Dovresti calcolare quanto ti costa mantenere il tuo stile di vita tenendo conto delle spese di sostentamento, delle bollette o della benzina. Nelle spese essenziali devi ricomprendere anche le rate di mutui o prestiti, come pure i relativi interessi. Inoltre, devi disporre di risorse extra per far fronte agli adempimenti fiscali.

Le spese voluttuarie, invece, variano a seconda della situazione personale di ogni persona. Il più delle volte comprendono i viaggi per andare a trovare la famiglia, passare del tempo all’estero o visitare una destinazione da sogno. Ma anche le spese derivate da hobby o da corsi che vorresti seguire rientrano in questa tipologia.

Per quanto riguarda l’inflazione, è importante sapere che riduce il potere d’acquisto nel tempo. Tenendo conto dell’inflazione prevista per l’area euro (1,7%), un italiano che attualmente necessità di 50.000 euro all’anno per coprire le voci di spesa che abbiamo menzionato, fra 20 anni avrà bisogno di circa 70.000 euro e fra 30 anni di circa 90.200 euro per mantenere lo stesso potere d’acquisto negli anni della pensione. Ecco perché bisogna mettere in conto l’inflazione per calcolare quanto denaro sarà necessario una volta pensionati.

Infine, ma non meno importante, dobbiamo prendere in considerazione l’orizzonte temporale. È uno dei fattori più trascurati dagli pensionati di oggi e può fare la differenza, poiché vivendo più a lungo del previsto si rischia di non avere risorse sufficienti per mantenere lo stesso stile di vita e godersi questo momento con la meritata tranquillità.

