La Juventus avrà un nuovo sponsor di maglia a partire dalla prossima giornata di campionato contro la Lazio e per tutte le partite di Coppa Italia e Champions

Novità in casa Juventus e Azimut, col gruppo indipendente e globale che da giovedì 17 ottobre diventa nuovo sponsor di maglia dei bianconeri. L’annuncio, congiunto, ha portato già i suoi frutti con l’azienda attiva nell’asset management e nel wealth management al servizio di privati e imprese che ha già raccolto i primi pareri favorevoli con un balzo interessante in Borsa.

Juventus e Azimut insieme

Azimut diventa ufficialmente principal partner della Juventus. Condividendo con la società bianconera valori e attenzione verso l’innovazione, il gruppo diventa partner della Vecchia Signora e sfrutterà l’opportunità per cercare di coinvolgere sempre più persone e in particolare le nuove generazioni. L’obiettivo congiunto è quello di promuovere una cultura del risparmio e dell’investimento consapevole, come detto da Matteo D’Ettore, strategic director di Azimut all’annuncio dell’accordo con la Juventus.

Non sono state ancora rese note le cifre ufficiali né, tantomeno, la durata della partnership tra il club piemontese e il gruppo. Quel che è certo è che il legame tra le due avrà inizio effettivo da sabato 19 ottobre 2024 per il match contro la Lazio, con la maglia bianconera che vedrà lo sponsor Azimut comparire sulla manica sinistra.

Azimut sarà presente anche per tutte le partite di Coppa Italia, Champions League e Mondiale per club. Ma non solo, perché oltre allo sponsor sulla maglia, sarà presente sui led a bordo campo nelle partite casalinghe di campionato e di Coppa Italia.

Oltre al brand principale, sarà coinvolta anche Beewise, applicazione di investimento del gruppo Azimut pensata per i giovani, ma rivolta anche a un pubblico più ampio, che permette di investire gradualmente a partire da 10 euro e punta a educare sui temi della gestione del risparmio e degli investimenti responsabili.

La risposta della Borsa

Un accordo che ha già dato i primi frutti, soprattutto per Azimut. Dall’annuncio dell’accordo con Juventus, infatti, il titolo del gruppo è balzato di oltre 2 punti percentuali in Borsa. Un legame che è stato accolto favorevolmente dagli investitori.

Bene anche la società bianconera, con un +1% registrato nelle ultime ore.

Chi è Azimut

Azimut è un gruppo indipendente, realtà globale nell’asset management, wealth management, investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Si tratta di una public company quotata alla Borsa di Milano, leader in Italia e presente in 18 Paesi nel mondo (Australia, Brasile, Cile, Cina, Hong Kong, Shanghai, Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA).

Con focus sui mercati emergenti e di nuova frontiera, in Azimut sono comprese diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi. In Italia, nello specifico, opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari, mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi.

Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.