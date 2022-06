Bonus terme in scadenza, ultimi giorni per spendere il voucher

Fonte: 123rf

Scade ufficialmente il 30 giugno il bonus terme e non ci saranno più proroghe. L’ultima, prevista dal decreto Sostegni ter, è stata quella decisiva e definitiva: la scadenza precedentemente fissata al 31 marzo in concomitanza con la fine dello stato di emergenza, è stata spostata a fine giugno, che resta dunque il termine ultimo entro cui è possibile utilizzare i voucher prenotati precedentemente (ricordiamo che non è possibile richiederne di nuovi).

Entro fine mese, dunque, i cittadini in possesso del voucher del valore di 200 euro dovranno spenderlo presso una delle strutture accreditate

Bonus terme, chi può ancora utilizzarlo (e chi no)

Le prenotazioni per il bonus terme si sono aperte l’8 novembre del 2021 e i cittadini hanno avuto inizialmente a disposizione 60 giorni di tempo dalla data di emissione del buono per utilizzarlo. Per evitare che oltre il 50 % dei buoni fosse inutilizzato, il governo ha disposto che tutti i voucher non fruiti entro l’8 gennaio avessero come unica data di scadenza il 30 giugno.

Quindi, chi ha fatto richiesta entro i tempi stabiliti ed è risultato beneficiario del bonus ma non ha mai fissato un appuntamento presso un centro termale e non ne ha ancora usufruito, può approfittare e utilizzare ancora il bonus: entro giugno 2022 può rivolgersi alla struttura convenzionata e concordare un nuovo periodo.

Ricordiamo che il bonus terme è usufruibile solo dai maggiorenni ed è cumulabile: una coppia che ha ricevuto due bonus avrà diritto a trattamenti fino a 400 euro. Il voucher non è cedibile: soltanto il titolare ha diritto alle cure.

Bonus terme, come può essere utilizzato

Chi aveva già il bonus può rivolgersi alla struttura termale accreditata (qui l’elenco completo) contattandola preferibilmente via email o attraverso il sito internet per concordare un nuovo periodo. È compito della struttura verificare, tramite il portale, che non esistano altre prenotazioni a nome dello stesso utente e prenotare il buono.

Invitalia a quel punto rilascia al centro termale un documento contenente le informazioni sulla prenotazione dei servizi termali da parte dell’utente e il codice univoco della prenotazione, che avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione.

I servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine, ed entro giugno 2022. Oltre tale termine il bonus decade automaticamente.

I centri termali devono emettere fattura per il servizio erogato con l’indicazione del codice identificativo univoco della prenotazione del bonus.

Bonus terme, quali servizi si possono prenotare

È ammessa qualsiasi prestazione erogata da un ente termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi ammessi includono:

trattamenti sanitari termali;

esami diagnostici e visite specialistiche;

trattamenti estetici e di benessere.

I servizi già coperti dal SSN non possono essere oggetto di bonus.