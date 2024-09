Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Mazzancolle, frutta secca,noci e uvetta ritirate dal mercato.

Nuovi ritiri alimentari e rischi per i consumatori italiani. Al centro ci sono prodotti diversi ovvero le code mazzancolle tropicali sgusciate precotte a marchio Fiorital, due lotti di uvetta sultanina e un lotto di misto di noci e frutta secca per studenti a marchio MorgenLand. Nel primo caso il ritiro è stato fatto in via precauzionale direttamente dal produttore per la possibile presenza di listeria monocytogenes nel prodotto, mentre nel secondo il ministero della Salute ha segnalato il ritiro da parte del produttore sottolineando la presenza di rischio chimico. I consumatori hanno diversi riferimenti per poter riconoscere gli alimenti in questione e muoversi per ottenere il rimborso o il cambio.

Ritirate code di mazzancolle tropicali: i lotti

Il primo ritiro alimentare riguarda le code di mazzancolle tropicali sgusciate precotte a marchio Fiorital. L’avviso del ritiro volontario da parte del produttore a scopo precauzionale è stato segnalato dalle catene di supermercati Migross e Coop. Il motivo del ritiro è collegato al potenziale rischio microbiologico dell’alimento per la possibile presenza di listeria monocytogenes.

Per riconoscere il prodotto i consumatori possono prestare attenzione a diverse informazioni riportate sulle confezioni delle code di mazzancolle tropicali vendute nell’unico formato da 200 grammi. C’è anzitutto, il lotto che corrisponde al codice FB24228470, mentre la data di scadenza è fissata al 10 ottobre 2024. L’azienda produttrice è Fiorital Spa, con le code di mazzancolle che sono state prodotte nello stabilimento sito in Località Marittima Fabbricato 114, a Venezia.

Nell’avviso di ritiro del produttore si raccomanda di non consumare il prodotto per evitare di incorrere nel rischio di listeria. Chi dovesse aver acquistato le code di mazzancolle tropicali sgusciate precotte a marchio Fiorital può recarsi al punto vendita con lo scontrino per il cambio o il rimborso. Fiorital Spa ha anche attivato un numero da poter contattare per qualsiasi chiarimento o richiesta specifica. Il numero è 335 8363958.

Ritirate uvetta sultanina, noci e frutta secca

Il secondo ritiro dal mercato interessa due lotti di uvetta sultanina e un lotto di misto di noci e frutta secca per studenti a marchio MorgenLand. In questo caso il ministero della Salute ha segnalato sul proprio sito il ritiro da parte del produttore che riporta una non specificata “deviazione della qualità” del prodotto. Il dicastero, tuttavia, si è mosso in maniera più specifica, inserendo l’avviso nella categoria “richiami per rischio chimico“. Da sottolineare anche un ampio ritardo, visto che l’avviso sul sito del ministero è stato pubblicato solo il 25 settembre 2024, mentre quello del produttore è del 4 settembre.

Questi i dettagli utili per riconoscere i prodotti in questione:

uvetta sultanina essiccata bio , in sacchetti da 500 grammi appartenenti ai lotti numeri L240806, con il termine minimo di conservazione (TMC) 28/03/2025, e L241385 con il TMC 14/05/2025;

, in sacchetti da 500 grammi appartenenti ai lotti numeri L240806, con il termine minimo di conservazione (TMC) 28/03/2025, e L241385 con il TMC 14/05/2025; misto di noci e frutta secca bio per studenti, in sacchetti da 250 grammi, con il numero di lotto L240941 e il TMC 03/02/2025.

Entrambi i prodotti sono stati realizzati dall’azienda EgeSun GmbH nello stabilimento di produzione di Lubkemannstraße 7, a Oyten, Bassa Sassonia, Germania.

Si raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare i prodotti indicati e, chi lo volesse, può recarsi nel punto vendita d’acquisto con lo scontrino per chiedere il rimborso o il cambio.