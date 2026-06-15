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123RF Il ricovero in RSA deve essere gratuito per alcune categorie

La Corte di Cassazione, con cinque ordinanze depositate tra il 27 e il 28 maggio 2026 dalla Prima sezione civile, ha stabilito che le rette delle Rsa sono interamente a carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti affetti da Alzheimer in fase avanzata, da stato vegetativo permanente o da patologie neurologiche degenerative gravi. Le famiglie che hanno pagato la quota di compartecipazione, di solito il 50% della retta, hanno diritto al rimborso.

La notizia è stata diffusa dall’associazione veronese di promozione sociale Noctua Aps, che ha assistito il caso pilota in Cassazione.

Cosa hanno deciso i giudici della Cassazione

La Suprema Corte richiama il Dpcm 14 febbraio 2001, art. 3, comma 3: quando una prestazione ha, come sottolineano i giudici, particolare rilevanza terapeutica e l’assistenza non si può separare dalla cura, il costo è sanitario e ricade per intero sul Ssn.

Significa che per l’Alzheimer in fase avanzata e per lo stato vegetativo permanente la quota alberghiera chiesta dalle Asl e dalle strutture non ha base giuridica: la prestazione è sanitaria a tutti gli effetti. Inoltre non serve un piano terapeutico personalizzato formalizzato per iscritto. La gravità clinica accertata della patologia basta da sola a fondare il diritto.

L’avvocata Maria Luisa Tezza, dell’ufficio legale di Noctua Aps e difensore nel procedimento principale, spiega:

La norma che impone la copertura totale da parte del Ssn esiste dal 2001. Per 20 anni Asl e strutture hanno applicato la ripartizione al 50% anche nei casi in cui era evidente che le prestazioni erogate fossero di natura sanitaria.

Le ordinanze chiave sulla retta delle Rsa

Le ordinanze sono 5. Noctua Aps ha pubblicato i testi integrali di tre, tutte della Prima sezione civile:

Cass. Sez. I, ord. 16601/2026 – riguarda una donna veronese in stato vegetativo permanente da encefalopatia post-anossica, ricoverata da ottobre 2008 a marzo 2017 con una quota contestata di 169.408,85 euro e restituzione di 129.657,62 euro (è il caso pilota);

Cass. Sez. I, ord. 16603/2026 – riguarda una paziente con Alzheimer ricoverata nel parmense;

Cass. Sez. I, ord. 16777/2026 – riguarda una paziente con Alzheimer ricoverata in Toscana.

Le altre due ordinanze non sono ancora rese note.

Quali patologie fanno scattare la copertura

La Suprema Corte ha individuato tre quadri clinici in cui la prestazione sanitaria è inscindibile da quella assistenziale e la retta della Rsa deve cadere per intero sul Ssn:

Alzheimer in fase avanzata con compromissione cognitiva e comportamentale che richiede sorveglianza continua e gestione clinica della malattia;

con compromissione cognitiva e comportamentale che richiede sorveglianza continua e gestione clinica della malattia; stato vegetativo permanente , tipicamente da encefalopatia post-anossica, con assistenza ventilatoria, nutrizionale e sanitaria continua;

, tipicamente da encefalopatia post-anossica, con assistenza ventilatoria, nutrizionale e sanitaria continua; patologie neurologiche degenerative gravi (potrebbe essere il caso di Sla, Parkinson in stadio avanzato, demenze a corpi di Lewy e sclerosi multipla in fase terminale).

Cosa fare per chiedere il rimborso

Chi ha versato la quota di compartecipazione per il ricovero di un familiare in Rsa, anche per ricoveri di anni fa, può chiederne la restituzione. La via è quella della ripetizione dell’indebito oggettivo, prevista dall’art. 2033 del Codice civile, perché il contratto che imponeva il co-pagamento è nullo per contrarietà a norma imperativa.

La domanda di rimborso va presentata all’Asl competente per territorio, allegando le ricevute di pagamento, la documentazione clinica del paziente e il contratto di ricovero. La prescrizione decorre da ogni singolo pagamento.

Se l’Asl respinge la richiesta o non risponde, si può agire in giudizio.