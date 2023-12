Non tutti i politici hanno ancora depositato le loro dichiarazioni dei redditi, ma i dati già noti (e le previsioni basate sugli anni passati) forniscono un quadro chiaro in merito alla geografia della ricchezza nel Parlamento italiano. Il paperone della politica nel 2023 è il 48enne Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

I politici più ricchi d’Italia

Nel 2023 Matteo Renzi ha dichiarato al Fisco 3 milioni e 217 mila euro, circa 600 mila euro in più rispetto all’anno precedente. Si tratta degli introiti della sua attività politica e giornalistica (è direttore editoriale del quotidiano Il Riformista), ma soprattutto delle sue consulenze in giro per il mondo. Come scrive Il Corriere della Sera, recentemente Renzi ha trasformato la sua società di consulenza Ma.Re.consulting in una holding di partecipazioni con il nome di Ma.Re. holding.

Con la cifra dichiarata nel 2023, il senatore fiorentino ha superato il paperone dello scorso anno, l’archistar e senatore a vita Renzo Piano. Piano nel 2022 aveva dichiarato un reddito complessivo di 6,3 milioni di euro, di cui 5,9 guadagnati in Francia e quasi 400mila guadagnati in Italia. Nel 2023 Piano si è “fermato” a 2 milioni e 901 mila euro, di cui 2,5 in Francia e quasi 400mila in Italia.

Ma per Matteo Renzi ci sono degli sfidanti ancora in panchina: non ha ancora depositato la sua dichiarazione dei redditi il deputato della Lega Antonio Angelucci, di mestiere editore dei quotidiani di centrodestra Libero, il Giornale e il Tempo e imprenditore della sanità privata. Lo scorso anno Angelucci dichiarò al Fisco 4 milioni e 581 mila euro.

Si attende anche la dichiarazione dei redditi della senatrice della Lega e avvocato Giulia Bongiorno. Nel 2022 dichiarò un reddito di 2 milioni e 928 mila euro.

La denuncia dei redditi 2023 di Giulio Tremonti segna un incasso di 2 milioni e 594 mila euro. Tremonti, ex ministro dell’Economia di epoca berlusconiana, è un tributarista di grido, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Affari esteri della Camera. La sua precedente dichiarazione dei redditi segnava 1 milione e 588 mila euro.

Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito ha incassato 1 milione e 112 mila euro e chiude la lista delle dichiarazioni dei redditi sopra a sette cifre.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha guadagnato 900 mila euro. Una lieve flessione rispetto ai suoi incassi dichiarati nel 2022 che avevano segnato quota 935 mila euro.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè denuncia 298.638 nel 2023. Si tratta di una lieve flessione rispetto a quanto dichiarato dodici mesi fa (300.763 euro).

Quanto guadagna la presidente del Consiglio

La premier Giorgia Meloni nel 2023 ha dichiarato al Fisco 293.531 euro.

Quanto guadagnano i leader di partito

Il capo di Sinistra italiana Nicola Fratoianni ha dichiarato 104.212 euro.

Il leghista Matteo Salvini ne ha dichiarati 99.699 euro.

La segretaria del Pd Elly Schlein l’anno scorso ne dichiarava circa 88.000 e quest’anno 94.725 euro.

Maurizio Lupi di Noi Moderati incassa 86.913 euro, esattamente come l’anno scorso.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, dichiara 85.292 euro nel 2023 (l’anno scorso erano 65.291).

Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, non ha ancora depositato la sua dichiarazione dei redditi. L’anno scorso aveva denunciato 34.095 euro.

Stesso discorso per il reggente di Forza Italia Antonio Tajani che nel 2022 aveva denunciato 54.920 euro.

I politici piu pagati in Italia, la classifica

Di seguiti la lista dei politici che hanno dichiarato di più nel 2023. Solo in caso di mancanza di dati aggiornati viene inserito il dato ricavato dall’ultima denuncia dei redditi disponibile.

Antonio Angelucci , Lega, 4 milioni e 581 mila euro (dichiarazione 2022);

, Lega, 4 milioni e 581 mila euro (dichiarazione 2022); Matteo Renzi , Italia Viva, 3.217.000;

, Italia Viva, 3.217.000; Renzo Piano , senatore a vita, 2.901.000;

, senatore a vita, 2.901.000; Giulia Bongiorno , Lega, 2.928.000 (dichiarazione 2022);

, Lega, 2.928.000 (dichiarazione 2022); Giulio Tremonti , Forza Italia, 2.594.000;

, Forza Italia, 2.594.000; Claudio Lotito , Forza Italia, 1.112.000;

, Forza Italia, 1.112.000; Guido Crosetto , Fratelli d’Italia, 900.000;

, Fratelli d’Italia, 900.000; Daniela Santanchè , Fratelli d’Italia, 298.638;

, Fratelli d’Italia, 298.638; Giorgia Meloni , Fratelli d’Italia, 293.531 euro;

, Fratelli d’Italia, 293.531 euro; Nicola Fratoianni , Sinistra italiana, 104.212;

, Sinistra italiana, 104.212; Matteo Salvini , Lega, 99.699;

, Lega, 99.699; Elly Schlein , Partito Democratico, 94.725;

, Partito Democratico, 94.725; Maurizio Lupi , Noi Moderati, 86.913;

, Noi Moderati, 86.913; Carlo Calenda , Azione, 85.292;

, Azione, 85.292; Giuseppe Conte , M5S, 34.095 euro (dichiarazione 2022);

, M5S, 34.095 euro (dichiarazione 2022); Antonio Tajani, Forza Italia, 54.920 euro (dichiarazione 2022).