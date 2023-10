Bufera su Giambruno, Meloni lo lascia: l’annuncio sui social

Il secondo fuorionda intriso di sessismo di Andrea Giambruno alla fine colpisce nel segno. Travolta dal terremoto dei filmati trasmessi da ‘Striscia la notizia’ con le battute machiste del conduttore di ‘Diario del giorno’, Giorgia Meloni non solo ha preso le distanze, ma ha annunciato l’addio al compagno. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui” ha scritto sui social il presidente del Consiglio sotto una foto che li ritrae insieme con la bambina.

L’annuncio di Meloni

La messa in onda dei video compromettenti hanno fatto sì che le vicende sentimentali della premier facessero improvvisamente irruzione sulla scena politica, mettendo Meloni sotto scacco.

“Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra” si legge nel post.

“Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto – continua il messaggio – Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo” scrive Giorgia Meloni, non senza però chiudere con una stilettata ai presunti mandanti politici dello scandalo (qui avevamo scritto del complotto del governo tecnico evocato da Giorgia Meloni).

“Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua” conclude il presidente del Consiglio.

Cosa c’è dietro

Sì, perché dietro la messa in onda delle battute sessiste e triviali di Andrea Giambruno alle colleghe, Giorgia Meloni avrebbe visto la mano dei proprietari di Mediaset ed eredi del fondatori di Forza Italia, Silvio Berlusconi (qui abbiamo spiegato come i figli di Berlusconi siano riusciti a evitare le tasse sull’eredità, mentre qui abbiamo riportato l‘accordo spiegando a chi va l’immenso patrimonio del defunto fondatore di Forza Italia).

Forse un disegno per colpirla nel personale, avrà pensato la premier, ma da Cologno Monzese avrebbero assicurato che l’unica regia è quella di ‘Striscia la notizia’ e dell'”incontrollabile”, come sarebbe stato definito, Antonio Ricci, padre e autore della decennale trasmissione. “Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere” ha dichiarato all”Ansa’ lo sceneggiatore.

Avrebbe dunque fatto tutto Andrea Giambruno, che Giorgia Meloni aveva tentato di giustificare in occasioni di altre ‘gaffe’, come dopo il commento sullo stupro di gruppo di Palermo: “Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi” era stato il giudizio del conduttore, ridimensionato come frasi “frettolose e assertive” dalla premier che aveva chiesto in quella conferenza di non essere più tirata in ballo per la condotta del giornalista.

In seguito allo scandalo dei fuorionda, il giornalista ha deciso di autosospendersi dalla conduzione di ‘Diario del giorno’, mentre Mediaset valuta se i suoi comportamenti abbiano violato il codice etico aziendale, che potrebbero eventualmente portare al licenziamento.