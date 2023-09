La seconda vita di Nunzia De Girolamo dopo la politica

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: ANSA Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo è stata per 10 anni deputata in due legislature dall’aprile 2008 al marzo 2018, prima con il Popolo delle Libertà e poi con Forza Italia. Per le elezioni politiche del 2018 si candida alla Camera come capolista per il proporzionale nel collegio Bologna-Imola, ma non viene eletta. Dalla chisura di questo capitolo della sua vita, però, se ne apre subito dopo un altro: quello della carriera televisiva e giornalistica.

Gli inizi nel giornalismo

A partire da luglio 2018, Nunzia De Girolamo ha ampliato il suo raggio d’azione e coinvolgimento nel mondo dei media e dell’intrattenimento. Ha inaugurato una rubrica regolare sul noto quotidiano “Il Tempo”, intitolata “Nunzia Vobis”, fornendo un ulteriore canale per comunicare con il pubblico e condividere le sue opinioni e riflessioni. In aggiunta, ha avviato una rubrica settimanale sul prestigioso quotidiano “Libero” con il titolo “Piazza del Popolo”. A partire dal 2020, è stata riconosciuta ufficialmente come giornalista pubblicista, avendo completato l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Nel settembre dello stesso anno e fino al 2021, ha esteso la sua presenza mediatica attraverso la collaborazione con il programma “Non è l’Arena”, ospitato su LA7 e condotto da Massimo Giletti. In questo ruolo, ha dimostrato una particolare dedizione nell’agire come opinionista e inviata, affrontando temi importanti e spesso delicati. Uno dei suoi contributi più notevoli è stato il suo coinvolgimento nella copertura della storia delle sorelle Napoli, tre giovani siciliane minacciate dalla criminalità organizzata.

I programmi di intrattenimento

Nel corso del tempo, Nunzia De Girolamo ha dimostrato la sua versatilità anche nel settore dell’intrattenimento. Nel marzo 2019, ha preso parte come concorrente alla quattordicesima edizione del popolare talent show “Ballando con le stelle”, formando una coppia di ballo con il professionista Raimondo Todaro. Durante la sua partecipazione, ha catturato l’attenzione del pubblico per i suoi appassionati scontri con la giurata Selvaggia Lucarelli. Successivamente, nel settembre dello stesso anno, ha contribuito al programma “Stasera tutto è possibile” su Rai 2, ampliando ulteriormente la sua presenza televisiva.

Oltre ai suoi impegni precedenti, tra il 2021 e il 2023, Nunzia De Girolamo è stata presente come opinionista in diversi talk show di rilievo, inclusi programmi come “Stasera Italia”, “Controcorrente” e “Piazzapulita”. Un importante sviluppo nella sua carriera è arrivato il 13 febbraio 2021, quando ha fatto il suo debutto come conduttrice su Rai 1 con il programma di attualità “Ciao Maschio”. La seconda stagione del programma è stata lanciata il 12 febbraio 2022 e si è conclusa il 9 luglio, mentre la terza stagione è stata trasmessa dal 21 gennaio al 15 aprile 2023, confermando il suo impegno costante nel portare avanti discussioni di rilievo.

Nell’estate del 2023, Nunzia De Girolamo ha intrapreso un nuovo progetto televisivo. Insieme al giornalista Gianluca Semprini, è stata scelta per condurre “Estate in diretta” su Rai 1, una versione estiva del popolare programma “La vita in diretta”.

In sintesi, il percorso di Nunzia De Girolamo nel mondo dei media, dell’informazione e dell’intrattenimento è stato caratterizzato da una crescente diversificazione delle sue attività e responsabilità. Dal suo coinvolgimento nelle rubriche editoriali a programmi di opinione, intrattenimento e conduzione, ha dimostrato la sua competenza, versatilità e dedizione nell’affrontare una vasta gamma di argomenti e ruoli all’interno del panorama mediatico italiano.