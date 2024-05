Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Il 20 maggio 2024, il presidente iraniano Ebrahim Raisi è tragicamente deceduto in un incidente in elicottero a 63 anni, come confermato da un funzionario iraniano e dall’agenzia di stampa Mehr. Con lui c’era anche il ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian.

L’incidente che ha causato la morte di Raisi è avvenuto mentre il presidente stava tornando con una delegazione governativa dall’inaugurazione di una diga al confine con l’Azerbaigian. Le condizioni meteorologiche avverse hanno ostacolato i soccorsi. Due elicotteri che viaggiavano con Raisi hanno raggiunto la destinazione senza problemi.

Un momento critico per l’Iran

La perdita di due delle figure politiche più influenti dell’Iran arriva in un momento di grande pressione economica e politica, con le tensioni con Israele ai massimi livelli. Le riprese dei droni del relitto, trasmesse dai media statali iraniani, mostrano il sito dell’incidente su un ripido pendio boscoso, con poco più che la coda blu e bianca dell’elicottero rimasta intatta.

I dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto mentre Raisi e Amir-Abdollahian stavano tornando da una cerimonia per l’apertura di una diga al confine con l’Azerbaigian. A bordo si trovavano tre membri dell’equipaggio, il governatore della provincia dell’Azerbaigian Orientale, un imam, il capo della sicurezza di Raisi e una guardia del corpo. Le squadre di ricerca e soccorso hanno dovuto affrontare fitte nebbie e temperature in calo, ritardando le operazioni.

Un leader controverso: il mandato di Ebrahim Raisi

Raisi, un clerico conservatore dal pugno di ferro, ha assunto la carica nell’agosto 2021 dopo che diversi candidati popolari furono squalificati dalle elezioni.

Il mandato di Raisi è stato segnato da violente repressioni delle proteste, in particolare quelle guidate dalle donne nel 2022. Dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente l’hijab, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza.

Secondo i dati forniti da Amnesty International e dal capo dei diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, la leadership iraniana ha risposto con arresti di massa, torture e sparizioni forzate.

Raisi ha anche applicato un rigido codice di abbigliamento per le donne e ha intensificato l’arricchimento dell’uranio, aumentando le tensioni militari con Israele e l’Occidente.

Le accuse di violazioni dei diritti umani

Raisi è stato spesso chiamato “il Macellaio di Teheran” per il suo presunto ruolo nelle esecuzioni di massa di prigionieri politici nel 1988, dopo la guerra Iran-Iraq. Secondo lo Human Rights Watch, l’Iran non ha mai riconosciuto ufficialmente il massacro di circa 2.800-5.000 persone.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato nel 2019 che Raisi partecipò a una “commissione della morte” che ordinò le esecuzioni extragiudiziali di migliaia di prigionieri politici.

La politica estera di Raisi e le tensioni internazionali

Sotto la guida di Raisi, l’Iran ha continuato a sostenere gruppi militanti come Hezbollah in Libano e i ribelli Houthi in Yemen, aumentando le tensioni con Israele e altri paesi occidentali. Raisi ha condannato l’occupazione israeliana dei territori palestinesi e ha sostenuto Hamas, anche se le autorità iraniane hanno negato di essere a conoscenza dei piani di Hamas per l’attacco del 7 ottobre contro Israele.

Il programma nucleare iraniano

Raisi ha rifiutato di negoziare con gli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano, infliggendo un duro colpo ai colloqui con l’amministrazione Biden volti a rivitalizzare l’accordo del 2015, che prevedeva un allentamento delle sanzioni in cambio di restrizioni sul programma di arricchimento dell’uranio dell’Iran.

Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo nel 2018, l’Iran ha annunciato l’intenzione di arricchire l’uranio fino al 60%. Nel marzo 2023, particelle di uranio arricchite a livelli quasi da arma nucleare sono state trovate in un impianto nucleare iraniano, secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

Le tensioni con Israele e le implicazioni future

Raisi ha presieduto a un significativo aumento delle tensioni con Israele, culminato in un attacco senza precedenti con droni e missili in risposta a un presunto attacco aereo israeliano contro il consolato iraniano a Damasco. Da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas, gruppi armati sostenuti dall’Iran in Libano, Iraq e Yemen hanno continuato ad attaccare Israele e i suoi alleati nella regione.

Considerando l’animosità storica tra Iran e Israele, alcuni iraniani hanno speculato che ci potrebbe essere Israele dietro l’incidente, come riportato dall’Economist. Questa teoria acquista credito alla luce delle recenti escalation, incluso l’assassinio di un generale iraniano a Damasco da parte di Israele e il successivo bombardamento missilistico da parte dell’Iran.

Gli esperti, però, ritengono improbabile la teoria del coinvolgimento israeliano. Assassinare un presidente in carica sarebbe un atto di guerra diretto, che probabilmente provocherebbe una risposta severa da parte dell’Iran.

Inoltre, il focus strategico di Israele è sempre stato tradizionalmente indirizzato su obiettivi militari e nucleari piuttosto che su assassinii politici di alto profilo.

La tempistica dell’incidente dell’elicottero aggrava le tensioni regionali. La rete di proxy dell’Iran in Libano, Siria, Iraq e Yemen complica ulteriormente il panorama geopolitico, specialmente con il conflitto in corso tra Israele e Hamas. Qualsiasi instabilità all’interno della leadership iraniana potrebbe incoraggiare questi gruppi, portando potenzialmente a un conflitto più ampio.

La risposta di Khamenei

Durante le operazioni di ricerca, Khamenei, la Guida Suprema dell’Iran, ha cercato di mantenere la calma, dichiarando: “Popolo dell’Iran, non preoccupatevi. Non ci sarà alcuna interruzione nel lavoro del paese.”

Cosa succederà ora in Iran

Secondo l’articolo 131 della costituzione della Repubblica Islamica, in caso di morte del presidente in carica, il primo vicepresidente – attualmente Mohammad Mokhber – assumerà le funzioni presidenziali. Questa transizione richiede la conferma della Guida Suprema, che ha l’autorità finale su tutte le questioni di stato in Iran.

Mokhber, una figura politica esperta con stretti legami con la Guida Suprema Ali Khamenei, ha una storia di notevole influenza all’interno del regime. In precedenza, ha guidato il Setad, una potente fondazione statale, e possiede lauree avanzate in diritto internazionale.

La costituzione prevede anche che un consiglio, composto dal primo vicepresidente, dal presidente del parlamento e dal capo della magistratura, organizzi nuove elezioni presidenziali entro un massimo di 50 giorni.

Ebrahim Raisi era stato eletto presidente nel 2021 e le prossime elezioni presidenziali erano originariamente previste per il 2025. Alla luce delle disposizioni costituzionali, è ora probabile che le elezioni si terranno entro l’inizio di luglio.

Le relazioni internazionali e le attività recenti

Secondo Reuters, Mokhber faceva parte di una delegazione di funzionari iraniani che ha visitato Mosca nell’ottobre dello scorso anno e ha concordato di fornire missili terra-terra e ulteriori droni all’esercito russo. La delegazione iraniana includeva anche due alti funzionari dei Guardiani della Rivoluzione e un funzionario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale.