G20, Biden “dimentica” Meloni? Cosa è successo

Fonte: ANSA Le premier Giorgia Meloni durante il G20 di Nuova Delhi

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si sarebbe “dimenticato” della premier italiana Giorgia Meloni durante il G20 di Nuova Delhi. La notizia è emersa dal messaggio di informazioni ufficiale che l’inviato del New York Times, Peter Baker, ha mandato a tutti i colleghi al seguito della Casa Bianca. Il giornalista non ha fornito motivazioni in merito a questa mancanza, che potrebbe però derivare da una svista nelle comunicazioni.

Il messaggio

Come spiegato da ‘Repubblica’, Baker fa parte di un ristretto gruppo di giornalisti che segue 24 ore su 24 il presidente Usa quando è impegnato in viaggi di politica internazionale e che inviano informazioni a tutti gli altri colleghi accreditati, i quali spesso a causa degli accessi limitati non possono assistere a tutti gli incontri e le attività del capo della Casa Bianca.

Data la serrata tabella di marcia, Joe Biden ha avuto ufficialmente un incontro bilaterale soltanto con il presidente indiano Modi, che ospitava il G20, e, secondo quanto comunicato dal suo staff, un paio di colloqui con altri due leader asiatici. In tutti gli altri casi, le interazioni del presidente Usa durante il summit si sarebbero limitate a qualche parola scambiata informalmente, conversazioni occasionali e strette di mano con i leader di altri Paesi, come ad esempio con il principe dell’Arabia Saudita bin Salman durante la firma firma del memorandum per la realizzazione del corridoio di trasporti e invio dati dall’India all’Europa.

Stando a quanto riportato da Baker, tra Joe Biden e Giorgia Meloni non ci sarebbe stato nulla di tutto ciò. “Secondo la Casa Bianca al vertice del G20, il presidente Biden ha parlato con i leader dei seguenti paesi, in un ordine non particolarmente motivato: Canada, Australia, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Nigeria, Francia, Regno Unito, Germania, Cina, Arabia Saudita, India, Bangladesh, Argentina, Sudafrica, Corea del Sud, Giappone, Turchia, Comore” si legge nel messaggio dell’inviato in cui si elencano praticamente tutti i Paesi membri, tranne l’Italia.

Eppure uno scambio di battute tra Biden e Meloni ci sarebbe effettivamente stato almeno durante la conferenza stampa del lancio della ‘Global Biofuels Alliance’ dove i due sono stati immortalati fianco a fianco.

La dichiarazione finale del G20

A rimanere fuori da giochi del G20 è stata l’Ucraina, non invitata al summit internazionale e, come abbiamo spiegato qui, rimasta delusa dalla dichiarazione finale in cui gli Stati membri hanno condannato la guerra in corso nel Paese, senza però nominare la Russia.

“L’Ucraina è grata ai partner che hanno cercato di includere una formulazione forte nel testo. Allo stesso tempo, il Gruppo dei 20 non ha nulla di cui essere orgoglioso“, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko.

“Abbiamo puntato ad avere una dichiarazione finale che avesse riferimento specifico all’Ucraina”, un testo “che certo è di compromesso ma molto importante, frutto di un lavoro lungo e difficile” ha spiegato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del vertice internazionale in India (qui abbiamo parlato del nodo della Via della Seta affrontato da Giorgia Meloni durante il G20).