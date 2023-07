Il ricordo politico di Franco Frattini: quando la destra è omaggiata dalla sinistra

Maurizio Perriello è un giornalista. Nato a Melfi nel 1988, si laurea a Pisa in Storia e consegue un Master a Milano. Esperto di tematiche green, in particolare di climate change.

Fonte: ANSA Franco Frattini, il suo ricordo politico

Un veterano della politica italiana, giovane testimone della Prima Repubblica e grande protagonista dei Governi del Nuovo Millennio: si potrebbe riassumere così la carriera e il ruolo di Franco Frattini, il politico e magistrato scomparso il 24 dicembre 2022 all’età di 65 anni.

Dal 1996 in poi ha ricoperto varie cariche e ruoli istituzionali, tra cui ministro per la Funzione Pubblica e degli Esteri, Commissario europeo per la Giustizia, vicepresidente della Commissione Ue e presidente del Consiglio di Stato. La sua dipartita ha unito nel cordoglio e nel ricordo sia esponenti del “suo” centrodestra sia politici di centrosinistra.

Il cordoglio di Berlusconi e Mattarella per Franco Frattini

Sono stati dunque tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini, rimasto presidente del Consiglio di Stato per meno di un anno, dal 29 gennaio al 24 dicembre 2022, ed ex ministro degli Esteri in due Governi Berlusconi. Proprio il leader di Forza Italia (anch’egli scomparso) ha ricordato il collega e amico con sincero trasporto: “È stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all’estero. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui”

Tra i primi a dedicare un messaggio accorato all’ex deputato: “La morte del presidente Franco Frattini mi addolora profondamente. La sua scomparsa priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo che in questi anni ha recato un importante contributo alla vita delle nostre istituzioni”. Il Capo dello Stato ha inoltre sottolineato come la figura di Frattini, “nell’impegno politico, culturale, amministrativo, sia sempre stata da tutti apprezzata in grande misura”.

Da Giorgia Meloni a Enrico Letta: il ricordo dei politici

Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Frattini “era un uomo garbato e intelligente, un servitore delle istituzioni. Era mio amico”. “Per molti anni ho avuto modo di lavorare con lui apprezzando le sue doti umane e politiche. Con Franco se na va una persona perbene, una di quelle che lasciano tanti buoni ricordi”, ha invece affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Al cordoglio si era unito anche l’ex ministro Renato Brunetta, stretto collaboratore e amico di Frattini: “Non era solo un fine giurista, un uomo colto ed elegante, un grande servitore dello Stato. Piango un amico vero, un compagno di tante battaglie. Addio Franco, mancherai a tutti coloro che ti hanno stimato e voluto bene”.

Nonostante sia stato esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà, Frattini è stato apprezzato ed elogiato anche dalle opposizioni. L’allora segretario del Pd Enrico Letta aveva espresso “grande mestizia” alla notizia della morte dell’ex ministro, la cui “scomparsa prematura ha lasciato un senso di profonda tristezza”. Il leader di Italia Viva, Ettore Rosato, ha invece ricordato il “politico fine, persona mite, grande giurista. Siamo vicini alla famiglia e ai suoi tanti amici e colleghi che ne piangono la prematura scomparsa”.

“Con Franco Frattini se ne va un uomo delle Istituzioni, un fine giurista, un politico appassionato ma soprattutto una persona perbene e garbata. La sua serietà, la sua competenza, la sua intelligenza mancheranno a tutti. Un grande abbraccio alla sua famiglia”, aveva invece dichiarato la presidente di Azione Mara Carfagna.