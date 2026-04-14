IPA L'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni: "Pensavo avesse coraggio"

Dopo le critiche di Giorgia Meloni all’attacco di Donald Trump contro Papa Leone con le parole del presidente degli Stati Uniti definite “inaccettabili”, arriva la pronta risposta del tycoon. In un’intervista al Corriere della Sera, ha detto che la premier italiana “non vuole aiutarci nella guerra, su di lei mi sbagliavo. Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio?”, chiede.

Le parole di Donald Trump su Giorgia Meloni

“Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha dichiarato Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti spiega che semplicemente l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se “l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l‘Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”. In merito alle parole ritenute inaccettabili nei confronti di Papa Leone, Donald Trump replica: “È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”.

Nessun incontro da tempo

Il presidente degli Stati Uniti ha anche rivelato che non parla con Giorgia Meloni da molto tempo perché “non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo”. Per Trump, la premier “non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso paese, l’immigrazione sta uccidendo l’Italia e tutta l’Europa”. In particolare, secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera, il presidente ritiene che l’Europa si sia distruggendo dall’interno a causa delle politiche di immigrazione e l’energia: “Pagano i più alti costi del mondo per l’energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da Donald Trump perché lo tenga aperto”. Giorgia Meloni, all’inaugurazione del Vinitaly, aveva parlato anche di Donald Trump dichiarando di volere la sospensione del patto di stabilità.

Le parole su Papa Leone e la sconfitta di Orban in Ungheria

Infine, nell’intervista telefonica, il presidente degli Stati Uniti ribadisce l’attacco a Papa Leone: “Non capisce e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese”. In merito alla sconfitta di Viktor Orban nelle elezioni in Ungheria, cita nuovamente l’Italia: “Era un mio amico, non era la mia elezione ma era un mio amico, un brav’uomo, ha fatto un buon lavoro sull’immigrazione. Non ha lasciato che la gente venisse a rovinare il suo paese come ha fatto l’Italia”.