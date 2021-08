Negozi e boutique per donna: perché usare un software per la gestione dei clienti

editato in: da

Gestire il rapporto coi clienti è un aspetto fondamentale delle attività che vendono prodotti al pubblico, sia online che negli store fisici. Esistono software per la gestione dei clienti che permettono di creare degli archivi che contengono non solo le informazioni di contatto, come email o numero di telefono, ma anche tracciare tutte le fasi che portano al percorso di acquisto di un prodotto, dal semplice interesse fino alla conversione.

I database sono particolarmente importanti perché grazie a una efficace strategia di Customer Relationship Management (CRM), possono essere utilizzati per profilare il proprio target in modo dettagliato, così da curare il rapporto coi clienti in modo personalizzato. I dati potranno essere usati per inviare newsletter informative, lanciare campagne di direct email marketing (DEM), via SMS e ancora offrire ai propri clienti dei coupon con sconti che rispecchino l’interesse dimostrato verso un determinato prodotto. In questo modo, si potrà intercettare l’interesse di un cliente in ogni parte del funnel di vendita: da un primo sguardo ai prodotti sul sito web fino al percorso che porta alla conversione e all’acquisto.

Negozi di abbigliamento e boutique: perché avere un CRM

Che si tratti di un negozio di abbigliamento femminile che abbia un e-commerce proprietario, o una boutique con solo una sede fisica, avere una strategia CRM efficace significa ampliare il numero delle proprie clienti, sia nuove che fidelizzate. Avere un software CRM permette di raccogliere informazioni di contatto, come numero di telefono, email, indirizzo e negozio preferito, ma anche di profilare in modo approfondito le proprie clienti analizzando la tipologia di prodotti acquistati, tra abiti, scarpe borse o accessori, ma anche le taglie, i colori e gli stili preferiti, oltre che i brand più apprezzati.

Avere un CRM permetterà ai negozi di abbigliamento di creare un rapporto di comunicazione diretta con le proprie clienti. Ad esempio, si potrà inviare una newsletter personalizzata sulla base degli interessi a una lista profilata di contatti in cui si presentano le nuove collezioni in vendita nella boutique, dagli abiti alle scarpe, o ancora mostrare i nuovi brand di borse che sono appena stati assortiti. Si potranno creare e lanciare campagne DEM o via SMS su eventi specifici come il Black Friday, i saldi estivi e quelli invernali. E ancora, creare e inviare dei coupon promozionali, come uno sconto speciale nella settimana dei pre-saldi o nel giorno del compleanno della cliente.

Negozi di abbigliamento per donna: come scegliere un CRM

La scelta di un software per la gestione dei clienti deve essere fatta con particolare attenzione, perché si tratta di un investimento di denaro per uno strumento che può realmente incrementare le vendite del negozio di abbigliamento e far aumentare le clienti della boutique. Tra le caratteristiche, quella che non deve mai mancare è la presenza di una Rubrica che permetta di raccogliere tutti i dati relativi alle proprie clienti, sia in modo automatico dal sito web del negozio, una landing page creata appositamente per una promozione o evento, o ancora dall’e-commerce dello store online, e dall’e-commerce proprietario, che manualmente potrà importare singoli contatti o liste che sono state redatte nel negozio fisico al momento della registrazione del cliente, come accade ad esempio per la registrazione a un programma di fedeltà.

La Rubrica dovrà essere facilmente organizzabile e navigabile, grazie a filtri che permettano di selezionare i clienti per ordine alfabetico o un tag specifico, ad esempio relativo ai prodotti che ha acquistato o per cui ha dimostrato un interesse. Proprio i tag permettono di analizzare e profilare il target, così da selezionare delle liste di email o numeri di telefono per le proprie campagne DEM o via SMS. In particolare, si dovrà poter creare da sé le campagne, scegliendo il template più adatto, il messaggio e soprattutto avere la possibilità di creare e allegare dei coupon personalizzati di sconto.

Un servizio che offre tutte queste caratteristiche è il CRM Sviluppo Contatti di Italiaonline, che offre una Rubrica gratuita, completa e sempre aggiornata alla normativa di privacy vigente. I negozi di abbigliamento potranno poi scegliere tra il modulo Email illimitate (99 euro l’anno + IVA), 1000 SMS (99 euro più IVA) e Coupon (50 euro l’anno più IVA), oppure acquistarli tutti insieme al prezzo di 199 248 euro più IVA, facendosi trovare preparati per i prossimi eventi di shopping e per curare il rapporto con le clienti in vista dell’arrivo delle nuove collezioni.