Fatturazione elettronica gratis, l’offerta completa di Libero SiFattura per le partite IVA

Fatturazione elettronica gratis con Libero SiFattura Basic

Medici, piccoli imprenditori, forfettari e chiunque abbia una nuova Partita IVA si trova davanti a un importante dilemma: come posso gestire la fatturazione elettronica in modo semplice e senza spendere troppo? La buona notizia è che esiste un software che permette di gestire online la fatturazione elettronica e tradizionale. Il servizio non solo è davvero facile da usare, ma addirittura gratuito e pensato per far risparmiare tanto tempo e fatica agli imprenditori, che si possono, così, concentrare sul proprio business e non su noiose questioni burocratiche.

Il suo nome è SiFattura Basic e fa parte dell’ampia gamma di servizi pensati da Libero per agevolare i liberi professionisti di ogni settore e piccoli imprenditori nella gestione della fatturazione elettronica.

Accanto a Basic, Libero propone anche altri due pacchetti, Lite e Pro, ideali per chi ha business più complessi ed esigenze maggiori. Chi invece muove i primi passi nel mondo dell’imprenditoria, ha una piccola attività, una Partita IVA Forfettaria o un Regime dei Minimi troverà in SiFattura Basic il migliore alleato per l’amministrazione delle fatture elettroniche. Perfetto anche per medici e operatori sanitari. L’installazione e l’utilizzo sono completamente gratuiti, ma chi ha esigenze particolari può comunque integrare ulteriori funzioni acquistando pacchetti di trasmissione pay-per-use. Vediamo come funziona e i vantaggi.

Cos’è Libero SiFattura Basic e come funziona

Libero SiFattura Basic non solo consente la fatturazione elettronica gratis ma offre una gamma di funzioni pensate per semplificare la vita alle Partite Iva:

Creazione e invio di 10 fatture elettroniche gratuite , completamente via web, quindi ovunque ci si trovi e a ogni orario a patto di avere una connessione. È comunque possibile acquistare un pacchetto pay-per-use e scegliere la quantità di ulteriori invii in base alle proprie esigenze.

, completamente via web, quindi ovunque ci si trovi e a ogni orario a patto di avere una connessione. È comunque possibile e scegliere la quantità di ulteriori invii in base alle proprie esigenze. Invio delle fatture a privati (per esempio il cliente finale) e aziende (B2B).

Trasmissione sicura al riparo da attacchi informatici e a norma di Legge per ciò che riguarda la fatturazione elettronica Agenzia delle Entrate , attraverso il Sistema di Interscambio.

, attraverso il Sistema di Interscambio. Emissione delle fatture tradizionali , ma anche di preventivi, DDT, note di credito, documenti legati al trasporto e tanto altro.

, ma anche di preventivi, DDT, note di credito, documenti legati al trasporto e tanto altro. Comunicazione delle Spese Sanitarie e integrazione col Sistema Tessera Sanitaria , ideale per i medici e professionisti in ambito sanitario obbligati ad usare la fatturazione elettronica.

, ideale per i medici e professionisti in ambito sanitario obbligati ad usare la fatturazione elettronica. Invio solleciti di pagamento ai propri clienti.

ai propri clienti. Creazione e modifica delle anagrafiche dei contatti, dai clienti ai fornitori per averli sempre a disposizione e compilare le fatture in modo più veloce, evitando errori.

Ricezione illimitata gratuita di fatture elettroniche e conseguente emissione del Codice Destinatario che può, poi, essere comunicato agilmente ai fornitori.

e conseguente emissione del Codice Destinatario che può, poi, essere comunicato agilmente ai fornitori. Report di andamento del proprio business.

del proprio business. Esportazione dati dell’attività nei principali formati (PDF, XML, XLS, CSV).

Esistono, poi, dei servizi aggiuntivi che si possono acquistare e integrare facilmente a SiFattura Basic in base ai bisogni. Tra questi c’è il pacchetto dei crediti di conservazione con tariffe differenti in base alla mole di documenti da conservare. Consente di archiviare a norma di Legge le fatture per 10 anni. C’è poi il pacchetto di trasmissione che permette di incrementare il numero degli invii tramite Sistema Tessera Sanitaria o Sistema di Interscambio oltre ai 10 gratuiti già compresi nel piano.

Libero SiFattura Basic, chi può utilizzarlo

In base alle sue funzionalità gratuite ed eventuali pacchetti aggiuntivi, Libero SiFattura si rivela particolarmente utile per chi ha appena aperto la Partita IVA oppure sta progettando di aprirne una, ha una cerchia ristretta di clienti e fornitori e vuole approcciarsi comunque a un software completo di fatturazione elettronica sicuro e facile da usare, migliorando così l’organizzazione e la gestione della propria attività.

Il servizio può essere attivato da chiunque abbia una Partita IVA, quindi liberi professionisti, lavoratori autonomi, ma anche piccole imprese. È indicato anche per i medici e gli operatori sanitari (come psicologi, assistenti domiciliari, OSS infermieri e così via) che vogliono avvicinarsi alla fatturazione elettronica in vista dell’obbligo che scatterà dal 2024 per il settore sanitario, perché integrato con il Sistema Tessera Sanitaria.

Libero SiFattura Basic, i vantaggi e quanto costa

La soluzione di Libero è la più indicata per chi si avvicina al mondo della fatturazione elettronica ma non ha bisogno di un software complesso e soprattutto dispendioso. Libero SiFattura Basic è gratis per sempre, pensato soprattutto per chi ha la Partita IVA in regime de minimi o forfettario. Accompagna l’imprenditore in ogni attività amministrativa, aiutandolo a gestirla al meglio. Parliamo di un gestionale che consente di inviare e ricevere le fatture ma anche i solleciti di pagamento, in modo che nulla passi inosservato.

Le anagrafiche dei clienti sono memorizzate per consentire di compilare correttamente le fatture ed evitare sbagli nella fatturazione e noiose correzioni, che fanno sprecare tempo prezioso.

Allo stesso tempo, è sicuro e ha tutte le caratteristiche che gli permettono di lavorare a norma di Legge, senza temere rischi e problematiche legate alla gestione dei dati e la privacy, un aspetto importante per tutti e in particolare per medici e dottori in ambito sanitario.

Pensi di aver trovato il software perfetto per te? Usalo gratis fin da subito. Ti basta andare nel sito ufficiale di Libero SiFattura Basic e iniziare subito l’attivazione. Basteranno pochi minuti per avere subito a disposizione il tuo software di fatturazione gratis.